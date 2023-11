GZSZ Quoten-Erfolg: Special-Folge in Spielfilmlänge aus Paris – „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist seit über 30 Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Seither zieht die Serie dem Slogan „Ich seh in dein Herz…“ montags bis freitags um 19.40 Uhr ein breites Publikum in ihren Bann. Die Mischung aus Drama, Romantik und realitätsnahen Geschichten macht „GZSZ“ zu einer der erfolgreichsten Daily Soaps in Deutschland.

Einen ganz besonderen Erfolg konnte nun das gestrige GZSZ-Special in Spielfilmlänge aus Paris verbuchen, das bemerkenswerte Quoten erzielte. Das GZSZ-Primetime-Special, direkt aus der Stadt der Liebe, konnte beeindruckende Erfolge in den Zielgruppen verzeichnen. Mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, sicherte sich das Special den Primetime-Sieg. Insgesamt schauten 2,41 Millionen Fans zu.

In der Special-Folge ging es um Lauras und Johns Reise nach Paris, die eigentlich als romantischer Trip in die Stadt der Liebe gedacht war. Jedoch darf er nicht erfahren, dass sie in Paris einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellen wird. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily kurz vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Nach der erfolgreichen Fashionshow ahnt sie nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird.

Neben dem Hauptevent sorgte indes auch das anschließende Special „GZSZ in Paris - Und die größten Liebesmomente der Kultserie“ für hohe Einschaltquoten, mit Marktanteilen von 9,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL übertraf an diesem Tag mit einem Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen andere Sender wie ZDF, ARD, SAT1, VOX und ProSieben.

Wer das GZSZ-Special verpasst hat oder noch einmal sehen will, kann dies jederzeit auf der Streaming-Plattform RTL+ nachholen, wo auch alle anderen Folgen der beliebten Serie auf Abruf bereitstehen.