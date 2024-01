GZSZ: Darsteller verlässt die Serie nach 15 Jahren – Ganze 15 Jahre lang war er Teil der beliebten Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), doch bald ist für Thomas Drechsel Schluss. Seit dem 27. April 2009 war er in der Rolle des Max "Tuner" Krüger im täglichen RTL-Programm zu sehen gewesen, der Kolle-Kiez wird nun allerdings ohne ihn auskommen müssen.

Thomas Drechsel erklärte sich in einem Interview mit RTL: "Diese 15 Jahre waren eine sehr prägende Zeit in meinem Leben. Auch wenn ich gern noch mal 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten der Charaktere irgendwann einmal auserzählt sind."

Und weiter: "Ich möchte mich aus vollem Herzen bei der Produktion für ihr jahrelanges Vertrauen und bei meinem Team für die unglaublich tolle Zusammenarbeit bedanken. Wir haben zusammen gelacht und geweint."

"GZSZ wird immer ein Teil von mir bleiben."

Es ist noch nicht bekannt, wann genau Drechsels letzte Folge ausgestrahlt wird und wie seine Rolle die Serie verlassen wird, doch die Drehtage des Schauspielers bei GZSZ sind bereits gezählt.

In dem Interview macht Drechsel deutlich, wie schwer ihm der Abschied fällt, dass er die morgendlichen Umarmungen und das Zusammensein mit der Crew vermissen wird und die letzte Drehwoche am Set von daher zu genießen versucht:

"Es ist kein normaler Job, zu dem ich 15 Jahre gegangen bin. Es ist wie nach Hause kommen. Jeder Handschlag, jedes Küsschen fühlt sich gut an. Machen wir uns nichts vor – ich habe die Jungs und Mädels öfter als meine besten Freunde gesehen."

Kein Wunder also, dass der Schauspieler es für möglich hält, dass am letzten Tag am Set womöglich Tränen fließen könnten.

