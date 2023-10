GZSZ: Daily Soap läuft bald in Spielfilmlänge – Die beliebte und langlebige RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) soll demnächst als Spezialausgabe in Spielfilmlänge gezeigt werden. Wie der Sender bekanntgegeben hat, wird das Special in Paris spielen und sich „um einen perfiden Plan mit einem geheimnisvollen Koffer, eine glamouröse Modenschau und die Liebe“ drehen – mittendrin: Laura, John und Emily.

In einer Mitteilung verrät RTL zum Inhalt:

„Als Laura John auf einen romantischen Trip nach Paris einlädt, darf er nicht wissen, dass sie in der Stadt der Liebe einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellt. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily kurz vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Nach der erfolgreichen Fashionshow steht sie glücklich im Blitzlichtgewitter und ahnt nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird…“

Anne Menden, die Emily spielt, ergänzt: „Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen: Eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris! Doch dann ein Neuanfang?“

John, gespielt von Felix von Jascheroff, freut sich indes wahnsinnig, dass er endlich mit der Frau, die er liebt, Zeit und Zweisamkeit in Paris verbringen kann.

Doch bei einem romantischen Liebestrip soll es nicht bleiben. Stattdessen entwickelt sich die geplante Liebes-Reise „zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Art“.

Chryssanthi Kavazi, die Darstellerin von Laura, weiß außerdem: „Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte – für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!“

Was es mit all diesen Andeutungen auf sich hat, erfahren wir am 23. November um 19.40 Uhr bei GZSZ in Paris in Spielfilmlänge – wie immer auf RTL. Alternativ könnt ihr die Folge aber auch auf RTL+ streamen.

Quellen: gmx.net , rtl.de