„GZSZ“: Beliebter Star kehrt mit „Mitbringsel“ zurück – In der langlebigen RTL-Soap „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ hatte sich ein Star zuletzt rar gemacht. Sehr zur Freude ihrer Fans wird die Darstellerin aber bald wieder zu sehen sein und verriet kürzlich außerdem sogar noch Details, wie es mit ihrer Rolle weitergehen wird.

Zum Hintergrund: Die Schauspielerin Olivia Marei, die bei „GZSZ“ die Figur Toni Ahres mimt, wurde kürzlich zum zweiten Mal Mutter und hatte von daher eine Babypause eingelegt. Nach eigenen Aussagen war sie in den letzten Wochen mit ihrer nunmehr vierköpfigen Familie viel auf Reisen und hatte dabei unter anderem auch Thailand einen Besuch abgestattet.

Nach dieser Verschnaufpause sei Marei nun aber wieder bereit, ans Set zurückzukehren.

Narrativ hatte man ihre Abwesenheit in der Serie damit begründet, dass Toni Ahres für eine längere Zeit nach New York gegangen war, um dort eine neue Stelle bei Interpol anzutreten. Ihre Beziehung zu Erik hielt diesem Schritt jedoch nicht stand, weshalb sich die Frage stellt, wie es mit den beiden nun weitergehen soll.

Marai selbst erklärte im Gespräch mit RTL, dass sie sich wünscht, dass Toni damit klarkommt, dass Erik künftig nicht mehr an ihrer Seite sein wird. Darüber hinaus kündigt sie ein „Mitbringsel aus den USA“ an, welches sie wohl nicht mehr so bald loswerden wird.

Was genau sie damit meint, werden wir sicherlich bald erfahren, und auch, ob zwischen Toni und Erik tatsächlich endgültig Schluss ist – wie stets immer von Montag bis Freitag um 19:40 Uhr bei RTL.

Quelle: film.tv