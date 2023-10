Gute Zeiten, schlechte Zeiten: GZSZ-Star legt Pause ein – Chryssanthi Kavazi hat in den vergangenen Monaten die Herzen der Fans der Kult-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Laura zurückgewonnen. Doch bevor man sich versieht, steht bereits eine neue Drehunterbrechung an. Der Grund? Die Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind. Chryssanthi Kavazi ist bereits seit 2017 als Laura in der populären Vorabendserie GZSZ zu sehen.

In dieser Zeit haben sich sowohl ihr Seriencharakter als auch sie persönlich stark weiterentwickelt. Im Jahr 2019 wurde sie zum ersten Mal Mutter, was für sie eine Drehpause bedeutete. Anfang dieses Jahres musste die treue GZSZ-Fangemeinde erneut auf Laura verzichten, da Chryssanthi bei „Let's Dance“ ihr Können unter Beweis stellte. Doch seit August ist sie zurück und begeistert das Publikum mit fesselnden neuen Geschichten.

Voraussichtlich bis Anfang 2024 bei GZSZ

Am 22. Oktober 2023 verkündete Chryssanthi Kavazi indes die frohe Botschaft ihrer erneuten Schwangerschaft auf ihrem Instagram-Profil. Dies impliziert für alle Fans aber auch, dass eine ihrer Lieblingsfiguren bald erneut aus dem GZSZ-Programm verschwinden wird. Laut einer Pressemitteilung von RTL wird die Schauspielerin voraussichtlich bis Anfang 2024 im Serienformat präsent sein, bevor sie sich in ihre Babypause zurückzieht.

Nach ihrer überraschenden Rückkehr im August hat Laura für einiges Aufsehen gesorgt. So wurde sie nicht nur das Ziel eines Auftragsmords, sondern geriet auch in eine Entführungssituation, in der sie und John, gespielt von Felix von Jascheroff, um ihr Leben fürchten mussten. Schließlich führte die Geschichte zu einer Hochzeit zwischen Laura und John, ein lang ersehntes Happy End für die Fans der Daily Soap.

Ein GZSZ-Special im Dezember 2023 wird Chryssanthi Kavazi sogar in der Hauptrolle zeigen. Wie sich die Ereignisse rund um Laura nach der Hochzeit entwickeln werden, bleibt noch offen. Es bleibt am Ende ungewiss, wie die Rolle der Laura in GZSZ während der Babypause von Chryssanthi weitergeführt wird. Ob Laura und John in der Serie vielleicht ebenfalls Nachwuchs erwarten, ist eine der Fragen, die sich die Fangemeinde stellt.

