Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Große Änderung bei Jo Gerner? – Unbestreitbar gehört die RTL-Seifenoper zu den erfolgreichsten Serien der Fernsehgeschichte. Seit unglaublichen 31 Jahren und mittlerweile über 7750 Episoden „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ nun schon immer montags bis freitags über den Bildschirm. Eine Kultserie, die Millionen von Fans hat und ihre Premiere damals 1992 auf RTLplus feierte.

Fast genau so lange dabei und zu einem der beliebtesten GZSZ-Stars aufgestiegen, ist Wolfgang Bahro in der Rolle des Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim „Jo“ Gerner. Seinen ersten Auftritt hatte er 1993 in der Folge 185 und ist heute die dienstälteste Figur der Serie. Nun meldete sich der mittlerweile 62-jährige Bahro in einem RTL-Videointerview zu Wort und gab dort einen Blick in die Zukunft bezüglich seiner Serienfigur. Und das, was er dort preisgab, lässt Fans aufhorchen.

„Bösewicht der Nation“

Früher galt Joe Gerner in der Serie nämlich immer als hinterlistiger Fiesling. Doch diese Zeiten sind in der Form lange vorbei. Heute gibt er sich recht zurückhaltend, gerade wenn es um all die Intrigen und zwielichtigen Machenschaften der Charaktere in der Serie geht. Einer der Gründe liegt sicherlich auch an seiner herzensguten Frau Yvonne, die Gerner sichtlich zu einem besseren Menschen gemacht hat.

Jedenfalls wurde Wolfgang Bahro im Interview gefragt, was er persönlich vom Titel „Bösewicht der Nation“ halte, den seine Serienfigur bis heute innehat. Bahro antwortet darauf im ersten Moment recht trivial, seine Antwort dürfte aber auf der anderen Seite gerade Fans spitzohrig werden lassen. Bahro im RTL-Interview:

Schurken-Comeback in Aussicht

„Also das Witzige ist ja, wenn mich jemand mit ‚Bösewicht‘ und ‚Sie Schurke‘ anspricht, dann weiß ich, der hat schon lange nicht mehr reingeguckt, weil ich ja jetzt durch meine neue Frau ziemlich weichgespült bin. Wobei ich es ganz gern habe, wenn wir wieder zu diesem alten Jo Gerner, diesem hinterlistigen Burschen zurückkehren würden. Aber ich glaube, die Produktion ist dran …“

Blickt man nun insbesondere auf seinen letzten Satz der Äußerung, ist es mehr als nur möglich, dass Fans in Zukunft eine Rückkehr des „alten“ Gerners sehen könnten. Und ein Comeback des „Bösewichts der Nation“ dürfte nicht nur Alt-Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ begeistern. Es wird also spannend rund um Jo Gerner in den kommenden Wochen und Monaten. Derzeit läuft die Daily-Soap jeden Montag bis Freitag immer um 19:40 Uhr bei RTL.

Quelle: kino.de