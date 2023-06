Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Fan-Liebling kehrt zurück – Die RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist unbestritten eine der erfolgreichsten sowie beständigsten Serien der Fernsehgeschichte. Seit unglaublichen 31 Jahren läuft „GZSZ“ nun schon immer montags bis freitags auf heimischen Bildschirmen. Eine Kultserie mit Millionen von Fans, die ihre Premiere 1992 auf RTLplus feierte.

In all den Jahren haben sich unzählige Darstellerinnen und Darsteller in ihren Rollen zu wahren Fan-Lieblingen gemausert. Seit geraumer Zeit werden in den aktuellen Folgen die Charaktere Maren, Toni sowie Laura schmerzlich vermisst. So befindet sich Maren in der Serie auf einer Weltreise, Toni hat einen Job in den USA angenommen und von Laura fehlt jede Spur.

Dass man die drei Charaktere derzeit aus den laufenden Episoden genommen hat, hat verschiedene Gründe. Diese reichen von einer generellen beruflichen Auszeit, über Baby-Pause bis hin zu anderen Projekten der GZSZ-Schauspielerinnen Eva Mona Rodekirchen, Olivia Marei und Chryssanthi Kavazi. Doch werden alle drei wieder zur RTL-Daily zurückkehren. Beginnend mit Eva Mona Rodekirchen und ihrer GZSZ-Rolle Maren.

Das letzte Mal zu sehen bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ war sie im September 2022. Lange Zeit war überhaupt nicht sicher, dass sie noch mal zur Soap zurückkehren würde. Nun steht aber fest, dass Maren von ihrer Weltreise nach Hause kommen wird. In der Serie wird man die Rückkehr des Familienoberhaupts der Seefelds im Sommer 2023 feiern können, was bereits Mitte oder Ende Juni 2023 sein dürfte.

Olivia Marei in der Rolle der Toni indes stieg im Oktober 2022 aus, da sie Mutter geworden war. Zwar befindet sie sich noch in der Babypause, soll aber laut RTL im Spätsommer 2023 wieder ans GZSZ-Set zurückkehren, um dann neue Folgen zu drehen. Demnach liegt eine Rückkehr von Toni Ende Oktober 2023 im Bereich des Möglichen.

Die Letzte im Bunde ist Chryssanthi Kavazi, die bei GZSZ die Rolle der Laura innehat. Die Schauspielerin nahm zuletzt an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil, weshalb sie in der Serie pausierte. Nach ihren Auftritten in der Freitagabend-Show hat sich Kavazi eine kleine Auszeit genommen. Aber auch sie wird zur Serie zurückkehren.

Seit Juni steht sie nämlich schon wieder vor den Kameras von GZSZ. Demnach könnte sie im Juli 2023 dann auch wieder in der Daily-Soap zu sehen sein. Spannend wird sein, wie man die Figur der Laura letztlich zurückbringen will, da sie in der Handlung doch seit einem Flugzeugabsturz als vermisst gilt.

Derzeit läuft die Daily-Soap jeden Montag bis Freitag immer um 19:40 Uhr bei RTL und ist HIER auf RTL+ Im Stream zu sehen.

Quelle: kino.de