"Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Ableger der besonderen Art geplant – In Daily Soaps stehen meist große Dramen im Vordergrund. Ein neues Spin-off der Erfolgsserie "GZSZ" möchte sich nun aber mehr den guten als den schlechten Zeiten widmen und dabei gezielt eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Dementsprechend lautet das Motto der neuen Kiddie-Soap auch: Weniger Herzschmerz, mehr Abenteuer.

Während die seit 1992 auf RTL laufenden Sendung "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auch nach 31 Jahren als Dauerbrenner gilt, waren die bisherigen Versuche, Ableger zu etablieren, eher von bescheidenem Erfolg gekrönt. Das nun von RTL+ in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendsender SUPER RTL geplante Spin-off geht aber einen ungewöhnlichen Weg und soll von der UFA Serial Drama realisiert werden.

In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es:

"Skaten auf dem aus Deutschlands erfolgreichster Daily „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannten Kollekiez, Auftritte im Mauerwerk, coole Graffitis sprayen und immer der nächste Rap auf der Zunge – sechs Freunde gehen in Berlin durch dick und dünn. Was sie suchen, ist ein Platz für sich und ihre Skills. Was sie finden, ist der coolste Ort der Welt – denn er liegt im Verborgenen und gehört nur ihnen. Fast. Denn schon bald müssen die Kids mit ganz viel Leidenschaft, Talent und der nötigen Portion Cleverness für ihren Safe Space kämpfen. Ganz in der Nähe vom Kollekiez startet so ein echt urbanes Abenteuer!"

Thorsten Braun, CEO von SUPER RTL, ergänzt: „Die Produktion einer neuen Live-Action-Serie im ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Kosmos ist für SUPER RTL etwas ganz Besonderes. Gemeinsam mit RTL+ und der UFA wollen wir eine Serie erschaffen, die von der enormen Strahlkraft der Marke GZSZ profitiert und sich mit Themen wie Sport, Musik und der ersten Liebe gezielt an die etwas älteren Kids richtet."

Aktuell werden für das zunächst 26 Folgen umfassende Projekt Darsteller gecastet.

Gesucht werden dabei Kids "mit Skating- oder BMX-Skills, musikalischem Talent in Singen, Rappen oder Hip-Hop, gern auch Graffiti-Fähigkeiten und erster Schauspielerfahrung". Zu sehen sein soll die neue Serie dann im Laufe des Jahres 2024 bei Toggo und auf RTL+.

Mit Blick auf den Umfang und das Alter der Darsteller ist wohl sicherlich nicht mit einer Produktion zu rechnen, die eine tägliche Ausstrahlung anstrebt. Wir sind aber bereits gespannt, ob es zu Crossover-Momenten mit der Hauptserie kommen wird.

Quelle: netzwelt.de