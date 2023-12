Nach Mega-Erfolg: Action-Hit erhält eine Fortsetzung – Gute Nachrichten für Fans knallharter Actionkost: Nicht nur steht der Start der zweiten Staffel von "Reacher" kurz bevor, auch hat Amazon die Serie schon jetzt um eine dritte Season verlängert. Dies verriet der Darsteller von Jack Reacher nun in einem Video anlässlich der Comic Con Experience in São Paulo.

Via Instagram verkündete Alan Ritchson nämlich:

„Dezember ist die Zeit für heißen Kakao und Freude – und jetzt auch für 'Reacher'. So ist es, Staffel 2 von 'Reacher' feiert am 15. Dezember Premiere bei Prime Video. Aber wisst ihr, wofür Dezember noch die richtige Zeit ist? Überraschungen! Und Junge, habe ich eine Überraschung für euch! So ist es. Wir sind jetzt gerade am Set von 'Reacher' Staffel 3! Es ist offiziell im Gange. Mehr darf ich euch aktuell aber nicht verraten.“

Dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel bereits laufen, lässt aufhorchen, lagen zwischen Staffel Eins und Staffel Zwei der Hitserie doch immerhin ganze 22 Monate. Das bedeutet wohl, dass wir diesmal deutlich kürzer auf die neue Staffel werden warten müssen.

Freilich erlauben Ritchsons Worte noch keine Rückschlüsse auf den aktuellen Stand der Produktion, wahrscheinlich ist es aber, dass bereits im Herbst oder Winter des nächsten Jahres mit "Reacher"-Nachschub zu rechnen ist.

Die Amazon-Serie basiert – wie zuvor auch die Filme mit Tom Cruise in der Hauptrolle – auf der inzwischen ganze 28 Bücher umfassenden Reihe des Bestseller-Autors Lee Child.

Erzählstoff ist für die Serie von daher reichlich vorhanden, welchem der Bücher die dritte Staffel zugrunde liegt, ist aber noch nicht bekannt. Serienschöpfer Nick Santora hatte aber ohnehin bereits erklärt, sich nicht an die die chronologische Reihenfolge der Bücher halten zu wollen.

