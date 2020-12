„Guns Akimbo“ – Film-Kritik – Jetzt heißt es anschnallen im Heimkino, denn dieser Streifen drückt aufs Tempo und befeuert euch mit absolut abgedrehter Action. Mittendrin Ex-„Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe, der hier die Hauptrolle übernommen hat. Gamer werden beim Filmtitel ganz sicher geschmunzelt haben, schließlich stammt der Begriff „Guns Akimbo“ aus der Szene und bedeutet übersetzt so viel wie „In jeder Hand eine Waffe.“

Nun, und genau das bekommt ihr eben in diesem Action-Spektakel von Regisseur Jason Lei Howden („Deathgasm“) zu sehen. Im Film bekommt Daniel Radcliffe in der Rolle des jungen Miles nämlich zwei Waffen an seine Hände genäht. Ja, und damit beginnt dann auch ein wahnwitziger Trip rund um die Welt. Denn Miles muss, eher ungewollt, zu einem realen Deathmatch, genannt Skizm, gegen zwei Gegner antreten.

Das Ganze wird im Internet übertragen und Millionen sehen zu, wie Miles es unter anderem mit der sexy Killerin Nix zu tun bekommt. Auf euch wartet ein durchgeknalltes Action-Abenteuer mit einer Ballerorgie sondergleichen, das auch den sozialkritischen Hammer schwingt und insgesamt das Potenzial zum Kultfilm mitbringt.

Dabei überzeugt Daniel Radcliffe auch in diesem wilden Streifen und zeigt einmal mehr, welche Wandelbarkeit, welch schauspielerisches Talent er mitbringt. In „Guns Akimbo“ steht Radcliffe übrigens die nicht weniger überzeugende Senkrechtstarterin Samara Weaving zur Seite. Was hier ebenfalls gefällt, ist, dass der Streifen sich fernab des Mainstreams bewegt. Sicherlich gab es das Thema schon, aber definitiv noch nicht in dieser ausufernden Dosis.

Zudem wird der Film auch nicht die breite Masse angeln können. Wer aber Bock auf „Guns Akimbo“ hat, bekommt eine meisterhafte Unterhaltungsbombe geboten. Richtig gut in diesem irren, brutalen Action-Tornado sind die vielen amüsanten Einlagen, die einem immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Ansonsten passen hier die Kulissen, die Effekte und die tolle Kameraarbeit, was zusammen ein tolles Filmerlebnis generiert.

Ergo: Beide Daumen nach oben für „Guns Akimbo“ und diese herrlich überdrehte Action-Achterbahnfahrt!

Guns Akimbo (LEONINE) – VÖ: 04. Dez. 20