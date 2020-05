Guns Akimbo: Deutscher Trailer zur Baller-Orgie mit Daniel Radcliffe – Was passiert, wenn ein harmloser Typ aus der grauen Masse in ein tödliches Online-Spiel hineingezogen wird, bei dem nur der Stärkste obsiegt? Der Frage geht der Actioner „Guns Akimbo“ mit „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe nach. Hier ist der neue Trailer zu dem abgedrehten Spektakel.

„Guns Akimbo“ trägt seinen Namen nicht von ungefähr – nagelt man Radcliffe in der Handlung des Films doch gleich zwei Bleispucker an die Hände. Akimbo, das wissen Filmfans, steht grob gesagt für zwei Knarren, mit denen ein Schütze in Filmen doppelte Verwüstung sät. Man erinnere sich nur an die „Hard Boiled“-Streifen von Action-Ikone John Woo.

Die Geschichte von „Guns Akimbo“ dreht sich um den gescheiterten Videospielentwickler Miles (Radcliffe). Der bestreitet seinen Alltag mehr schlecht als recht. Zufällig verschlägt es ihn eines Tages im Darknet auf das Portal von „Skizm“.

Ein tödliches Onlinespiel, bei dem die Kontrahenten in brutalen Matches gegeneinander antreten. Gegen seinen Willen wird Miles in das Schauspiel hineingezogen – und bekommt zu allem Überfluss auch noch zwei Knarren in die Hände geschraubt. Seine Aufgabe im Spiel:

Ausgerechnet er soll die unbesiegte Kampfmaschine Nix stoppen. Naturgemäß ergreift Miles lieber die Flucht – so lange, bis seine Freundin Nova entführt wird … Je nachdem, wie es mit der Corona-Krise weitergeht, sollte „Guns Akimbo“ am 25. Juni in den Kinos anlaufen.