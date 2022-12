Guardians of the Galaxy Volume 3

Guardians of the Galaxy Volume 3: Trailer zum neuen Marvel-Abenteuer – Mehr oder minder überraschend wurden auf der Brazil Comic Con gleich etliche Trailer zu kommenden potentiellen Blockbustern veröffentlicht. Unter den Appetithappen ist auch der Trailer für den bereits 2023 erscheinenden „Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3“. Einmal mehr kehrt die wohl dysfunktionalste Familie des Kosmos auf die Leinwände zurück – einmal mehr muss einer von ihnen sich der Vergangenheit stellen.

In „Guardians of the Galaxy Volume 3“ scheint sich nach Erstbeschau der bewegten Bilder eine ganze Menge um den zynischen Waffennarren Rocket Racoon zu drehen. Fans kennen den Waschbär-artigen Kleinsäuger, der als biologisches Waffenexperiment erschaffen wurde und darunter leidet, was ihm angetan wurde. Ein brillanter Büchsenmacher und Erfinder, der rabenschwarzen Humor hat und bei der kleinsten Provokation gerne zu richtig dicken Kalibern greift, aber ein Herz aus Gold für seine Freunde hat.

Im Trailer sehen wir eine Landung der Guardians auf einem Planeten, auf dem offenkundig nur humanoide Tiere leben:

Eines ihrer Kinder möchte prompt Ball mit den frischgelandeten Galaxienwächtern spielen – dumm nur, dass Drax so überhaupt keine Ahnung von Kindern hat. So endet die Sache eher unschön … In der Handlung soll es auch um Peter Quills Gefühle nach dem Verlust von Gamora gehen. Doch brauchen seine Leute ihren Anführer „Star Lord“ mehr denn je, denn sollten sie bei ihrer neuesten Mission unterliegen, droht nicht weniger als das Ende der Guardians, wie wir sie kennen.

Doch damit nicht genug – natürlich steht einmal mehr das Schicksal des Universums auf dem Spiel … Wer die Reihe kennt, die sich sowohl in Thema als auch Machart deutlich abseits der gängigen Marvel-Streifen bewegt, entnimmt dem Trailer, dass es auch bei „Guardians of the Galaxy Volume 3“ in bester Tradition der intergalaktischen Chaostruppe weitergeht. Allzu lange (mieses Wortspiel beabsichtigt) müssen wir auch nicht mehr warten, bis wir wieder ins All starten:

„Guardians of the Galaxy Volume 3“ soll am 5. Mai 2023 anlaufen.