„Guardians of the Galaxy Vol. 3“: Starttermin auf Disney+ bekanntgegeben – Mit dem dritten Teil der Reihe traten die „Guardians of the Galaxy“ ihre letzte gemeinsame Reise im Kino an. Inzwischen gibt es den Marvel-Blockbuster als Kaufvariante und da stellt sich natürlich die Frage, wann der Film endlich zum Streamen auf Disney+ verfügbar sein wird.

Meist erscheinen Filme auf der Streamingplattform bereits zwei bis drei Monate nach dem Kinostart. So war beispielsweise „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ als erster Marvel-Film des Jahres 89 Tage später verfügbar – ein Turnus, dem nun auch „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ folgt.

Gemäß einer entsprechenden Ankündigung auf YouTube soll der Marvel-Film am 2. August 2023 auf Disney+ erscheinen und damit ebenfalls knapp drei Monate nach Kinostart.

Wer den Film also im Kino verpasst hat und sich weder eine digitale noch physische Kaufvariante gönnen will, muss sich also noch etwas gedulden. Zum Zeitvertreib kann man sich auf Disney+ nicht nur die ersten beiden Filme noch mal reinziehen, auch ein „The Guardians of the Galaxy Holiday Special“ steht bereit.

Ebenso lohnt sich ein Blick auf die drei Staffeln der Animationsserie „Guardians of the Galaxy“. Außerdem warten noch die fünfteilige Kurzfilmsammlung „Ich bin Groot“ sowie die animierten Kurzfilme „Geheimakte: Guardians“ und „Rocket & Groot“.

Darüber hinaus widmen sich die neuen Folgen von „Marvel Studios LEGENDS“ unter anderem auch den Geschichten von Peter Quill, Gamora, Nebula, Rocket, Groot und Kraglin.

