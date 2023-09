Gruseligster Horrorfilm des Jahres: Nur einen Monat nach Kinostart im Heimkino – Nachdem „Skinamarink“ zu einem Viral-Hit auf Reddit und TikTok wurde und einen regelrechten Hype auslöste, explodiert der Low-Budget-Horror nun förmlich. Denn mit einem Budget von gerade einmal 15.000 US-Dollar lässt der Film derzeit die Kinokassen klingeln.

So konnte man bis dato schon das 140-fache der Produktionskosten wieder einspielen – mit einem bisherigen Einspielergebnis von zwei Millionen US-Dollar. Nun erscheint „Skinamarink“, der als gruseligster Horrorfilm des Jahres gilt, auch endlich in den deutschen Kinos, nämlich am 7. September 2023. Und nicht nur das: Nur fünf Wochen nach dem Start auf der großen Leinwand, erscheint „Skinamarink“ bereits am 13. Oktober 2023 fürs Heimkino.

100-minütige Gruselattacke

Der Horrorstreifen ist das Langfilmdebüt des kanadischen Regisseurs Kyle Edward Ball und erinnert stark an die legendären Exploitation-Horrorfilme der frühen 1970er-Jahre. In der 100-minütigen Gruselattacke „Skinamarink“ geht es zurück ins Jahr 1995. Eines Nachts wachen der vierjährige Kevin und seine sechsjährige Schwester Kaylee allein zu Hause auf. Von ihren Eltern fehlt jede Spur. Noch dazu verschwinden alle Fenster und Türen auf unerklärliche Weise.

Um sich von der beängstigenden Stille und Dunkelheit um sie herum abzulenken, schauen die Kinder Zeichentrickfilme und beschäftigen sich mit ihrem Spielzeug. Dann hören die Geschwister plötzlich eine unheimliche Stimme, die aus den Schatten des Hauses zu ihnen spricht – und mit ihnen spielen will. Hier spielt „Skinamarink“ effektiv mit den Urängsten des Menschen, verpackt in einem furchterregenden Schreckensszenario, weshalb der Streifen auch so gut beim Publikum ankommt.

Genrefans sollten dieses Horror-Highlight nicht verpassen – und das natürlich am besten im Kino ab dem 07. September 2023. Wer sich den Grusel lieber ganz entspannt zu Hause ansehen will, kann dies dann wie bereits erwähnt im kommenden Halloween-Monat Oktober tun.

Quelle: filmstarts.de