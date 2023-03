Adam Sandler machte Co-Stars großzügiges Geschenk: Star kaufte Kollegen aus Kindsköpfe Sportwagen – „Kindsköpfe“ ist eine ungemein erfolgreiche Komödie, was nicht zuletzt an der Allstar-Besetzung mit den Komikern Adam Sandler, Kevin James, David Spade, Chris Rock und Rob Schneider sowie deren Chemie gelegen haben dürfte. Seinerzeit um 2010 herum wurde publik, dass Adam Sandler so gerne mit seinen Kollegen arbeitete, dass er allen vier ein großzügiges Geschenk machte: einen sündhaft teuren Sportwagen. David Spade hatte später offenbart, sich „geschämt“ zu haben, damit zu fahren.

Jeder von Adam Sandlers genannten Schauspielkollegen erhielt als Geschenk einen nagelneuen Maserati im damaligen Nennwert von umgerechnet rund 145.000 Euro von dem Comedy-Kollegen. Seinerzeit war Komiker David Spade Gast beim ikonischen Talkmaster Jay Leno in „The Tonight Show“. Spade berichtete damals, wie unangenehm berührt er sich vom Geschenk von Sandler gefühlt habe. Beide waren langjährige Kollegen, hatten erst in einer Sitcom namens „Just Shoot Me – Redaktion durchgeknipst“ und dann im weltbekannten Allstar-Comedy-Format „Saturday Night Live“ zusammengearbeitet.

Ebenso waren sie ein Duo im Film „Chuck & Larry – Wie Feuer und Flamme“

Spade erklärte seinerzeit bei Leno, dass er sich weigere, mit dem Wagen zu fahren, wohl weil ihm ein so teures Geschenk so unangenehm war. Adam Sandler, der durch unzählige Filme und Auftritte Multimillionär mit einem geschätzten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar geworden ist, arbeitete zudem regelmäßig ebenfalls Kevin James, Chris Rock und Rob Schneider zusammen. In „Kindsköpfe“ spielen sie nunmehr erwachsene Männer, die sich 30 Jahre nach ihrer gemeinsamen Highschool-Vergangenheit wiedersehen. Das Thema des Films über unverbrüchliche Freundschaften schien wohl mutmaßlich etwas in Sandler angerührt zu haben.

Jedenfalls beschenkte er seine Freunde reich mit jeweils einem der Fahrzeuge. In einem anderen Interview (siehe Video im Anhang) erläuterte Spade wörtlich: „Chris Rock ruft mich an und er so: 'Ähm, hast du in deiner Einfahrt nachgeschaut?' Und ich so: 'Nein.' Und er so: 'Geh raus und ruf mich an.' Also gehe ich vorne raus – *imitiert Verladegeräusche eines Autotransporters mit Kran* – und da laden sie ihn ab und ich sie frage so: 'Was läuft hier?' Und die erwidern: 'Adam Sandler'. Und ich daraufhin: 'Oh. Ist das sein Wagen und ich soll darauf aufpassen?'“

Spade weiter:

„Ich rufe also Chris Rock an und sage: 'Aus irgendeinem Grund habe ich Adam Sandlers Wagen hier'. Und er so: 'Nein, der ist für dich, wir haben alle einen bekommen.' Ich daraufhin: 'Oh.' Und er so: 'Meiner ist ein Accord, was hast du bekommen?'“ Chris Rock zeigte sich seinerzeit weniger unangenehm berührt von dem Geschenk und sagte dies öffentlich. Als er in der berühmten Radioshow von Howard Stern zu Gast war, plauderte er über den Wagen aus dem Nähkästchen.

Wörtlich führte Chris Rock damals aus: „Ich ging vorgestern raus und da hatte ich einen neuen Maserati in der Einfahrt. Jetzt glaube ich, dass ich wohl sowas wie Adam Sandlers B*tch geworden bin.“ Ernsthafter und dankbar fügte Chris Rock erläuternd hinzu: „Der Film ist so etwas wie die größte Sache für Sandler. Er weiß einfach die Hilfe zu schätzen.“

Embed-Code wurde nicht gefunden!

Quelle: dailymail.co.uk/