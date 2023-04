Grizzly II: Revenge: Legendärer Bären-Horror jetzt uncut im Heimkino – Filmfans werden in ihrem Leben sicherlich schon so einiges an irrwitzigen, durchgeballerten und bekloppten Streifen gesehen haben, die sie nie mehr vergessen haben. Einer dieser Filme ist „Grizzly II: Revenge“, ein starbesetzter Monster-Horror mit Stars wie Charlie Sheen, George Clooney, Laura Dern, Louise Fletcher oder John Rhys-Davies.

Ein wahrhaft ikonischer Streifen, der aber nicht so legendär ist, weil er so gut gemacht war, sondern weil er so kolossal schlecht und trashig daherkommt. Aber gerade weil er so mies ist und bei vielen als schlechtester Film aller Zeiten gilt, genießt „Grizzly II: Revenge“ doch unter Genrefans totalen Kultstatus. Irre ist vor allem, dass der Horror-Thriller von Regisseur André Szöts bereits im Jahre 1983 gedreht wurde, aber erst – nun festhalten – im Jahr 2020 fertiggestellt wurde.

40 Jahre nach seiner Entstehung im Heimkino

Daraufhin wurde er offiziell veröffentlicht und landete als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten nicht verwunderlich beim überaus beliebten Tele-5-Format „SchleFaZ“. Nun aber, nach satten 40 Jahren seit seiner Entstehung, kommt „Grizzly II: Revenge“ am 28. April 2023 auf Blu-ray erstmals in die Heimkinos – und zwar uncut. Fans dürfen sich diesbezüglich auch auf eine limitierte Mediabook-Edition freuen, die es in vier Cover-Versionen gibt.

Wer sich das Geld sparen will, aber dennoch gerne diesen durchgeballerten legendär-schlechten Film sehen möchte, kann dies unter Voraussetzung eines Abos auch via Amazon Prime Video tun. In den wilden 74 Minuten von „Grizzly II: Revenge“ wartet euch allerhand filmisches Unheil. Und das auf allen Ebenen, von wirklich miesen Spezialeffekten, über abstruse Bärenattacken und einem absoluten Szenen-Durcheinander.

Brummbär auf blutigem Rachefeldzug

„Grizzly II: Revenge“ ist übrigens die Fortsetzung von William Girdlers „Grizzly“ aus dem Jahr 1976. Erzählt wird die Geschichte um einen riesigen Grizzlybären. Dessen Junges wurde von Wilderern erschossen, woraufhin sich der Brummbär auf einem blutigen Rachefeldzug befindet. Doof, das sich auf dem Weg des Wutbären ein Open-Air-Konzert befindet, wo er fröhlich metzeln kann. Um ein Blutbad zu vermeiden, müssen Ranger Nick Hollister, Bären-Expertin Samantha Owens sowie der erfahrene Jäger Bouchard ran, um den eskalierenden Grizzlybären aufzuhalten.

Quelle: filmstarts.de