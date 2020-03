Autor: Erik Rössler

Greyhound: U-Boot-Thriller im Zweiten Weltkrieg mit Tom Hanks – Hollywood-Legende Tom Hanks kann auf eine lange Tradition von Rollen zurückblicken, in denen er als Kapitän von Flugzeugen oder Schiffen fungiert, egal ob als heldenhafter Pilot oder als Seebär, der sich somalischen Piraten widersetzt. Schiffbrüchiger war er in „Castaway“ auch schon. Mit „Greyhound“ zieht ihn das Thema Seefahrt erneut an – in Form eines packenden Kriegsdramas um die U-Boot-Jagden während des Zweiten Weltkriegs. Ein erster Trailer ist dazu auch erschienen.

Hanks spielt in „Greyhound“ nicht nur die Hauptrolle, sondern verfasste auch das Drehbuch für den Streifen. Das basiert auf dem Roman „Der gute Hirte“ von S. S. Forester und wird die Geschichte des US-Navy-Kapitäns Ernest Krause erzählen, den Hanks im Film verkörpern wird. Krause führte in den Wirren des Zweiten Weltkrieges zum ersten Mal in seinem Leben einen US-Zerstörer, die Greyhound, betraut mit einer kritischen Mission.

Seine Aufgabe in „Greyhound“: einen Konvoi aus 37 Schiffen der Alliierten sicher über den Nordatlantik zu befördern, ohne dabei den Wolfsrudeln der deutschen U-Boot-Flotte zum Opfer zu fallen. Eine schier unmögliche Aufgabe und noch dazu entsprechend actionreich verfilmt, wie der Trailer zeigt. Hier kommt mitreißender Hochsee-Thrill unter der Regie von Aaron Schneider auf uns zu. In weiteren Rollen wurden Elisabeth Shue („Battle of the Sexes“), Rob Morgan („Mudbound“) sowie Stephen Graham („The Irishman“ besetzt.

„Greyhound“ wurde in den USA um einen Monat auf den 12. Juni 2020 verschoben, der Film sollte eigentlich Anfang Mai anlaufen. Noch steht also nicht fest, wann er in die deutschen Kinos einzieht.