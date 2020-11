„Gretel & Hänsel“ – Film-Kritik – Weiter geht es im Heimkino mit neuem Material für alle Grusel- und Horror-Fans. Dieses Mal mit der Neuinterpretation des weltbekannten Märchens der Gebrüder Grimm, „Hänsel & Gretel“. Herausgekommen ist eine düstere und weitaus gruseligere Version, als man sie bis dato kannte.

Unter der Fahne von Orion Pictures geht es in dieser neuinterpretierten Hexen-Geschichte logischerweise um die kleine Gretel, die sich mit ihrem Bruder in einem finsteren Wald verirrt. Auf der Suche nach Nahrung und einer Zuflucht gelangen die beiden an eine mysteriöse Hütte. Tja, und da wohnt halt eine alte, komische Frau.

Aber hey, eine Unterkunft und etwas zu essen, wer sagt da in der Not schon nein. Doch wie wir alle wissen, ist diese alte Dame eine böse Hexe – und das dürfen die Geschwister dann auch bald am eigenen Leib erfahren. Denn diese finstere Dame liebt Menschenfleisch. Guten Appetit! Was nach einem illustren und vor allem vielversprechend unterhaltsamen Gruselstreifen schreit, entpuppt sich am Ende auch als solcher.

Was gefällt: Dass man hier gar nicht so den blanken Horror walten lässt. Nein, es wird mehr auf Mystery gesetzt, auf Düsteratmosphäre und pointiert platzierte Schreckmomente. In das Grusel-Plotgerüst hat man zudem geschickt eine bedrückend-finstere Coming-of-Age-Geschichte mit eingewoben. Das macht diesen Streifen auch so anders, als man es vom Originalmärchen kennt.

Zudem gefallen in „Gretel & Hansel“ als böse Hexe Alice Krige („Thor – The Dark Kingdom“) sowie Sophia Lillis („Es: Kapitel 2“) und Sammy Leakey in den Hauptrollen, auch wenn Leakey ab und an etwas nervig den kleinen Bruder mimt. Alles in allem ist es kein Horrorfilm im eigentlichen Sinne, darüber sollte man sich im Klaren sein, bevor man den Streifen schaut.

Es ist ein stimmiger Mystery-Fantasy-Grusler, der über die gesamte Spielzeit die Spannung hochhält und mit reichlich Schauer-Atmosphäre und dem Finster-Setting überzeugt. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Besuch der bösen Hexe!

Gretel & Hänsel (Capelight Pictures) – VÖ: 13. Nov. 20