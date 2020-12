Greenland: Trailer zum Katastrophen-Film mit Gerard Butler – Mit diesem Streifen bekommen wir wohl ein neues „Deep Impact“ zu sehen. Dies mit Action-Liebling Gerard Butler, der im neuen Katastrophen-Film „Greenland“ die Welt retten muss. Dazu gibt es jetzt auch einen neuen Trailer zu sehen, der sehr gut vermittelt, was euch bei diesem Weltuntergangsszenario erwartet.

Denn in „Greenland“ rast ein riesiger Komet mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu. Eigentlich ging man davon aus, dass er vor Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen würde. Doch die Berechnungen lagen falsch! Das steinerne Monster wird mit der Erde kollidieren. Erste Fragmente des Kometen stürzen derweil auf die Erde und zerstören ganz Florida.

Während des drohenden Armageddons werden Gerüchte laut, dass nur ein elitärer Kreis von Personen in Sicherheit gebracht werden kann. Darunter auch Ingenieur John Garrity, der von der US-Regierung aufgefordert wird, sich sofort gemeinsam mit seiner Frau Allison und Sohn Nathan zu einer Militärbasis zu begeben.

Von dort aus sollen sie nach Grönland ausgeflogen werden, wo das Überleben möglich sein soll. Allerdings wird die Fahrt dorthin zum Spießrutenlauf für John und seine Familie. Denn das Land versinkt mittlerweile im Chaos zwischen fliehenden Menschen und plündernden Horden. Genau in diesem Szenario werden sie auseinandergerissen. Wie sollen sie sich je wiederfinden – und wo ist man überhaupt noch sicher?

Nach Sichtung des Trailers und des Plots ist schnell klar, dass man hier einen interessanten Mix gefunden aus Katastrophenfilm und Endzeit-Actioner hat, der an Blockbuster wie „San Andreas“, „2012“ und vor allem an „Deep Impact“ erinnert. „Greenland“ soll am 12. März 2021 direkt für das Heimkino digital und auf DVD und Blu-ray erscheinen.