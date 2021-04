Great White: Neuer Trailer zum bissigen Hai-Schocker – Damals, vor mittlerweile 46 Jahren, sorgte Steven Spielbergs Klassiker „Der weiße Hai“ (1975) für ein bis dato unvergleichliches Hai-Horror-Erlebnis. Seither versuchen – gefühlt jährlich – neue Filme den bissigen Hai auf die Zuschauer loszulassen. Mit mal mehr und mal weniger Erfolg.

Nun steht mit „Great White“ der nächste Hai-Schocker in der Pipeline. Dazu gibt es einen frischen Trailer, der euch einen guten Blick auf das kommende, flossige Ungeheuer gewährt. Auch wenn es nicht gelingen wird, den Spielberg-Kult zu überflügeln, so scheint „Great White“ aber reichlich Potenzial zu besitzen, um euch einen unterhaltsamen Tierhorror-Abend zu bereiten.

Alles beginnt recht paradiesisch, mit weißen Sandstränden, kristallklarem Wasser und Ruhe. Doch der Schein trügt, denn als ein Wasserflugzeug in dieser Idylle abstürzt, sitzen die fünf Insassen auf dem offenen Meer fest. Zumindest das rettende Ufer ist in Sicht. Also runter vom Wrack und rüber schwimmen … es wäre so einfach.

Allerdings lauern im Wasser schon ausgehungerte Weiße Haie auf die Gruppe. Nun ist guter Rat teuer, denn ihnen gehen die Vorräte aus. Wie schafft man es also, an Land zu kommen, ohne dabei im Rachen eines der riesigen Raubfische zu landen? Wie ihr seht, „Great White“ bewirbt sich nicht für einen Innovationspreis in Bezug auf den Plot.

Dafür ist der genredienlich – und wenn der Streifen die ersten guten Szenen des Trailers auf die gesamte Spielzeit ausdehnen kann, könnte es ein zünftiger Hai-Schocker werden. Regisseur Martin Wilson hat sich jedenfalls sichtlich große Mühe gegeben und dazu noch „Tucker and Dale vs. Evil“-Star Katrina Bowden für die Hauptrolle gecastet.

Leider gibt es noch keinen deutschen Termin zu „Great White“, der sollte aber bald folgen. Ebenso wie eine Klarstellung, ob der Film im Kino zu sehen sein wird, oder direkt zu euch nach Hause kommt.