Blood & Gold: Trailer zum deutschen Weltkriegs-Actionfilm – Regisseur Peter Thorwarth hat sich mit seinen Kultfilmen „Bang Boom Bang“ und „Was nicht passt, wird passend gemacht“ in Deutschland unsterblich gemacht. Doch er hat mittlerweile auch einen echten Welterfolg in der Vita stehen. Nämlich sein Action-Horror „Blood Red Sky“, den er für den Streaming-Dienst Netflix inszenierte und der dort bis heute zu den zweiterfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Filmen zählt, den über 50 Millionen Menschen weltweit gesehen haben.

Nun legt Kult-Regisseur Peter Thorwarth mit „Blood & Gold“ für Netflix nach. Dies mit einem explosiven Mix aus Abenteuer, Action und Weltkriegsfilm, zu dem es nun auch einen neuen Trailer zu sehen gibt. „Blood & Gold“ schickt euch in das Frühjahr 1945. Wir befinden uns in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs. Dort gerät der desertierte Wehrmachtssoldat Heinrich in die Fänge einer marodierenden SS-Truppe unter ihrem fanatischen Anführer.

Goldrausch eskaliert zu einem wahren Blutrausch

Heinrich soll als Fahnenflüchtiger daraufhin aufgehängt werden. Doch in letzter Sekunde können die junge Kriegswitwe Elsa und ihr Bruder Paule Heinrich retten. Währenddessen ist die SS-Truppe im nahegelegenen Dorf Sonnenberg auf der Suche nach einem Goldschatz. Allerdings stößt sie dabei auf den erbitterten Widerstand der Bewohner. Denn auch die wollen den Goldschatz. Und so eskaliert der Goldrausch zu einem wahren Blutrausch.

Mittendrin auch Heinrich, Elsa und Paule, die zwischen den Fronten kämpfen. Peter Thorwarth scheint auch bei seiner zweiten Zusammenarbeit mit dem Streaming-Giganten Netflix das nächste Film-Highlight in Szene gesetzt zu haben. Mit einem spannenden und frischen Plot sowie tollen Darstellern.

Vielversprechender Weltkriegs-Actioner

So gehören unter anderem Robert Maaser, Marie Hacke, Simon Rupp, Alexander Scheer, Florian Schmidtke, Stephan Grossmann, Jördis Triebel, Christian Kahrmann und Jochen Nickel zum Cast von „Blood & Gold“. Auch der Trailer zeigt, dass sich alle auf actionreiche und vor allem auch temporeiche Unterhaltung freuen dürfen.

Während „Blood & Gold“ seine Weltpremiere am 21. April im Rahmen der Fantasy Filmfest Nights in Berlin, startet der vielversprechende Weltkriegs-Actioner doch am 26. Mai 2023 exklusiv auf Netflix.