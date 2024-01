Godzilla x Kong: The New Empire

Godzilla x Kong: The New Empire: Neuer Trailer zum Giganten-Blockbuster – Monster-Fans dürfen sich auch in diesem Jahr auf kolossale Kino-Action mit dem nächsten Film im MonsterVerse freuen. Dies mit „Godzilla x Kong: The New Empire“, der die beiden legendären Titanen Godzilla und Kong zurück auf die Kinoleinwand bringt. Diesmal in einem monumentalen Aufeinandertreffen, das die Fans von Monsterfilmen nicht verpassen sollten.

In der Godzilla-Fortsetzung „Godzilla x Kong: The New Empire“ stellen sich die beiden ikonischen Giganten Seite an Seite einer noch größeren Bedrohung. Die ersten Einblicke in das neue Abenteuer wurden schon im Dezember letzten Jahres gewährt. Nun ist ein internationaler Trailer erschienen, der neue Szenen und Details enthüllt, die die Vorfreude der Fans sicherlich noch mal anheizen werden. Ursprünglich für den 11. April 2024 geplant, wurde der Filmstart in den USA bereits auf den 29. März 2024 vorgezogen.

Urgiganten Erhalten Upgrades

Dies nährt die Hoffnung, dass auch deutsche Fans das Spektakel früher als erwartet genießen können. In letzten Film „Godzilla vs. Kong“ lieferten sich die beiden Titanen noch einen erbitterten Kampf. Doch in „The New Empire“ müssen sie sich zusammenschließen, um einer noch größeren Bedrohung zu begegnen. Denn die Nachkommen der Dinosaurier haben unter der Erde überlebt. Der neue Trailer zeigt, dass diese Orang-Utans nun nach der Oberwelt streben.

Angeführt werden sie von einem riesigen Orang-Utan, der eine Gefahr nicht nur für die Menschen, sondern auch für alle Titanen darstellt. Um dieser Bedrohung zu begegnen, haben Godzilla und Kong offensichtlich Upgrades erhalten: Kong mit einem Panzerhandschuh und Godzilla, dessen Haut in einem rosafarbenen Schimmer erstrahlt, eine Anspielung auf „Shin Godzilla“.

Quelle: moviejones.de