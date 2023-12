"Godzilla x Kong: The New Empire"

"Godzilla x Kong: The New Empire": Erster Trailer zur neuen Monster-Action – Nachdem das MonsterVerse auf AppleTV mit „Monarch: Legacy Of Monsters“ eine erste Serien-Adaption hervorgebracht hat, folgt mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ demnächst ein weiterer Auftritt auf der großen Kinoleinwand. Ein erster Trailer verspricht aber nicht nur wahrlich gigantische Action, sondern auch eine "kleine" Überraschung.

Der neue Film wurde abermals von Adam Wingard inszeniert, der schon für „Godzilla vs. Kong“ verantwortlich zeichnete. Fans werden sich aber noch ein wenig gedulden müssen, denn der Starttermin für „Godzilla x Kong: The New Empire“ ist in Deutschland auf den 11. April 2024 festgesetzt worden.

Worum geht's?

Nachdem sich Kong und Godzilla im Vorgänger nach anfänglichem Zwist im Kampf gegen MechaGodzilla zusammengetan haben, müssen sich die zwei Titanen mit dem Scar King nun einer weiteren Bedrohung stellen. Dieser mächtige Orang Utan weiß die Energie der Hohlerde für sich zu nutzen, wodurch er in der Lage ist, die Fähigkeiten seiner Gegner zu kopieren.

In den Hauptrollen werden „The Guest“-Star Dan Stevens sowie die bereits aus „Godzilla vs. Kong“ bekannten Darsteller Rebecca Hall und Brian Tyree Henry zu sehen sein. Das Drehbuch stammt aus den Federn von Simon Barrett, Terry Rossio und Jeremy Slater.

Quelle: filmstarts.de