Godzilla vs. Kong: Trailer zur kommenden Schlacht der Titanen – Ein unterhaltsamer Zeitvertreib für Fans ist die Debatte darüber, welches Monster einer Filmreihe dem anderen überlegen wäre. Schon vor geraumer Zeit gingen das Alien und der Predator bei Fox aufeinander los. Nun lässt Warner die ganz Großen von der Kette: Der gewaltige Affenkönig der Schädelinsel und der Kaiser aller Kaiju treffen aufeinander, wenn es zur Schlacht „Godzilla vs. Kong“ kommt. Hier der langersehnte Trailer.

Bei dem Streifen führte Adam Wingard („You’re Next“) Regie und besetzte seinen Über-Monsterfilm „Godzilla vs. Kong“ hochkarätig. Zu sehen sind Alexander Skarsgård („Big Little Lies“), Millie Bobby Brown („Stranger Things“), Rebecca Hall („Christine“), Brian Tyree Henry („Joker“), Shun Oguri („Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte“), Eiza González („Fast & Furious: Hobbs & Shaw“), Julian Dennison („Deadpool 2“), Kyle Chandler („Godzilla: King of the Monsters“) und Demián Bichir („The Hateful 8“).

Wer die beiden vorherigen „Godzilla“-Filme gesehen hat, erkennt direkt Namen aus der Besetzungsliste. Nun prallt in „Godzilla vs. Kong“ eine Monsterikone auf die andere. Denn in der Handlung ist Kong an der Seite menschlicher Beschützer in Ketten auf einer Reise – die gigantische Kreatur sucht ihre wahre Heimat, die nicht auf der Schädelinsel liegt, und ein Expertenteam hilft ihr dabei. Kongs einzige Vertraute: Das Waisenmädchen Jia, zu dem der Gigant ein zartes Band knüpft.

Doch die Reise des Riesenaffen über den Globus bleibt nicht ohne Folgen – denn das Team kreuzt die Bahn von Godzilla, der eine Schneise der Verwüstung über den Erdball zieht. Die beiden Kolosse prallen aufeinander – doch in den Tiefen der Erde könnte sich der wahre Grund ihres Zusammenpralls verbergen … Am 20. Mai 2021 werden wir erfahren, was sich dahinter versteckt, denn dann kommt „Godzilla vs. Kong“ in die deutschen Kinos, insofern uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.