Godzilla Minus One: Teaser zum neuen Tôhô-Monster-Spektakel – Japanischen Gigantenfilme sind nicht nur ein Leckerbissen für Fans alter Streifen, sondern ein großer Spaß für jeden Freund von Monster-Action. Vor allem, weil die alten „Godzilla“-Streifen ihren ganz eigenen Charme versprühten. Nun kommt mit „Godzilla Minus One“ ein neuer Monsterfilm aus dem Land der aufgehenden Sonne angerauscht.

Dazu gibt es jetzt auch einen ersten Teaser, der auf das kommende Giganten-Spektakel hinweist. Das Ganze kommt von der berühmten Produktionsfirma Tôhô, die in der Vergangenheit offiziell sagte, dass sie eigentlich gar keine „Godzilla“-Filme mehr machen wolle. Vor sieben Jahren veröffentlichte man dann doch wieder einen mit „Shin Godzilla“ – nun eben gefolgt von „Godzilla Minus One“.

Rückkehr der kultigen Riesenechse

Der erste Blick mit dem Teaser auf den mittlerweile 31. japanischen Film mit Godzilla ist zwar recht kurz, aber er zeigt dennoch schon einen guten Blick auf die Rückkehr der kultigen Riesenechse. Inszeniert wird „Godzilla Minus One“ von Filmemacher Takashi Yamazaki, der in den letzten Jahren mit Streifen wie „Ghost Book Obakezukan“, „Stand by Me Doraemon 2“ und „Lupin III: The First“ auf sich aufmerksam machte.

Leider wurden zum Plot noch keine Details veröffentlicht. Gleiches gilt für den Cast. Was das Release-Datum betrifft, so ist „Godzilla Minus One“ aktuell für die japanischen Kinos am 01. Dezember 2023 terminiert. Einen europäischen, geschweige denn einen deutschen Kinostarttermin gibt es bis dato leider noch nicht. Fest steht jedoch, dass sich alle Fans von Godzilla und ikonischen japanischen Gigantenfilmen auf einen neuen Streifen freuen dürfen.

Da ist man doch sicherlich schon überaus gespannt auf den ersten richtigen Trailer zu „Godzilla Minus One“.

Quelle: blairwitch.de