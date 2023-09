Godzilla Minus One: Endlich steht der deutsche Kinostart fest – Das Warten hat ein Ende für die Fans von Riesenmonsterfilmen. Denn der deutsche Kinostart für den neuesten Film in der Godzilla-Reihe „Godzilla Minus One“ steht fest. Peppermint Anime, das Münchner Unternehmen, das für die Lizenzierung von Anime-Serien und -Filmen bekannt ist, wird den Film hierzulande am 1. Dezember 2023 in den Kinos veröffentlichen.

„Godzilla Minus One“ stellt den 31. Beitrag in der langen Historie von Godzilla-Filmen aus Japan dar und wird recht sicher einmal mehr ein großer Spaß für jeden Freund von Monster-Action. Inszeniert wurde „Godzilla Minus One“ von Filmemacher Takashi Yamazaki, der in den letzten Jahren mit Streifen wie „Ghost Book Obakezukan“, „Stand by Me Doraemon 2“ und „Lupin III: The First“ auf sich aufmerksam machte.

Godzilla im totalen Zerstörungsmodus

Der Trailer des neuen Gigantenspektakels bot bereits einen guten Vorgeschmack auf das, was einem in dem Monsterfilm aus dem Land der aufgehenden Sonne erwartet. „Godzilla Minus One“ setzt in der Nachkriegszeit an, aber eine Erholung ist nirgendwo in Sicht. Im Mittelpunkt steht das kultige Monster Godzilla, das erneut als Bedrohung auftaucht. Der Film thematisiert die Menschheit, die vor dem fast unbesiegbaren Godzilla steht und nach Möglichkeiten sucht, das Monster zu besiegen oder zumindest einzudämmen.

Dabei werden sie mit der schieren Macht der Natur konfrontiert, gegen die ihre eigenen Waffen wenig ausrichten können. Die Filmproduktionsfirma Tôhô, berühmt für ihre lange Godzilla-Filmgeschichte, hatte eigentlich verkündet, keine weiteren Filme dieser Art mehr zu machen. Trotzdem brachte sie vor sieben Jahren „Shin Godzilla“ heraus, dem nun „Godzilla Minus One“ folgt.

Schon jetzt steht jedenfalls so gut wie fest, dass sich alle Fans von Godzilla und ikonischen japanischen Gigantenfilmen auf ein neues Genre-Highlight im Kino freuen dürfen.

