„God is a Bullet“ – Film-Kritik – „God is a Bullet“, der neueste Film von Nick Cassavetes, taucht ein in die Welt des düsteren Rache-Actioners. Der Film, basierend auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Boston Teran, verwebt eine intensive Geschichte voller Dramatik und roher Emotionalität. Im Zentrum steht Nikolaj Coster-Waldau, bekannt aus „Game of Thrones“, der als Detective Bob Hightower einen verzweifelten Kampf gegen eine Sekte führt, um seine entführte Tochter zu retten.

Seine Reise durch die okkulte Unterwelt wird begleitet von Maika Monroe bekannt aus „It Follows“ sowie Oscar-Preisträger Jamie Foxx. „God is a Bullet“ präsentiert hierbei einen packenden aber auch erschütternden Plot. Nachdem die Ex-Frau von Detective Hightower von einem Satanskult ermordet und seine Tochter entführt wurde, begibt sich Bob Hightower auf eine gnadenlose Suche nach Gerechtigkeit. Unterstützung findet er bei Case Hardin, einer ehemaligen Sektenanhängerin.

Starker Cast, hoher Gewaltgrad und tiefgründige Geschichte

Zusammen stoßen sie auf den mysteriösen „Ferryman“, der ihnen den Weg in die dunkle Welt des Kultes zeigt, geleitet von dem wahnsinnigen Cyrus. „God is a Bullet“ besticht nicht nur durch seine fesselnde Geschichte, sondern auch anhand seines herausragenden Casts. Besonders Maika Monroe, deren Charakter eine tiefgründige und komplexe Geschichte erzählt, zieht einen in ihren Bann. Nikolaj Coster-Waldau zeigt indes erneut seine Fähigkeiten in eine anspruchsvolle Rolle zu schlüpfen, während Jamie Foxx in einer unerwartet zurückhaltenden Rolle überzeugt.

Der Film hat insgesamt keine großen Schwächen. Wenn man etwas kritisieren will dann, dass man sich zu sehr auf CGI-Effekte gestützt hat. Trotzdem bleibt „God is a Bullet“ eine unvergessliche filmische Erfahrung. Seine langen Einstellungen und die tiefgehende Erzählweise verleihen dem Film eine unvergleichliche Tiefe. Der Streifen bietet eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die auch geprägt sind von extremer Brutalität und einem hohen Grad an blutigen Szenen.

Fesselndes und kompromissloses Rache-Roadmovie

Die Laufzeit von satten 150 Minuten könnte zwar dem einen oder anderen erschrecken, aber der Film hält trotz der Länge ein konstant hohes Tempo, ohne unnötige Ausschweifungen. Alles in allem ist „God is a Bullet“ ein fesselndes und kompromissloses Rache-Roadmovie, das sowohl physische als auch emotionale Gewalt in schonungsloser Manier darstellt. Und trotz all der Härte erzählt „God is a Bullet“ eine tiefe und mitreißende Geschichte. Es ist ein Rache-Actioner weit weg von der 0815-Genrekonkurrenz, der nachhallt und nicht so schnell loslässt.

„God is a Bullet“ ist ab sofort digital zum Leihen, als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray) sowie auf Blu-ray und DVD erhältlich.

God is a Bullet (Capelight Pictures) – VÖ: 16. Nov. 23