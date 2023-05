Gladiator 2: Spannender Cast mit Star aus dem Originalfilm – Nach über zwei Jahrzehnten bekommen Fans von Ridley Scotts filmischem Meisterwerk „Gladiator“ mit Russell Crowe in der Hauptrolle als römischer Feldherr Maximus Decimus Meridius doch noch mal Nachschub. Mit dem Nachfolger zum epischsten und erfolgreichsten Monumentalfilm aller Zeiten. Für „Gladiator 2“ kehrt Ridley Scott noch mal auf den Regiestuhl zurück.

Seit der offiziellen Bekanntgabe, dass man an einem zweiten Teil arbeiten würde, wartet man auf das Verkünden neuer Details. Natürlich auch darüber, wer denn alles zum Cast gehören wird. Während man eine Rückkehr von Russell Crowe ausschließen konnte, da seine Filmfigur bekanntlich im Elysium schlummert, kochte die Gerüchteküche um andere Stars des Originals schier über. Mitten in der Vorproduktion der „Gladiator“-Fortsetzung kommen jetzt immer mehr Informationen zum Cast ans Tageslicht.

Spannende erste Cast-Entscheidungen

So sollen bei der Suche nach der Hauptrolle etliche namhafte Hollywood-Stars, die zum Profil passten, vorgesprochen haben. Letzten Endes ging die Hauptrolle für „Gladiator 2“ bekanntlich an den irischen Schauspieler Paul Mescal, der zuletzt unter anderem in dem Filmdrama „Aftersun“ zu sehen war. Jetzt wurde zudem bekannt, dass auch ein Star aus dem Originalfilm für den zweiten Teil zurückkehren wird.

Laut dem Magazin „Deadline“ wird dies Connie Nielsen sein, die abermals in die Rolle der Lucilla schlüpfen wird. Ebenfalls zum Cast wird kein Geringerer als „The Mandalorian“-Star Pedro Pascal gehören, der sich in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden soll. Somit könnte man für „Gladiator 2“ einen der derzeit gefragtesten Schauspieler in Hollywood gewinnen. Hinzu kommt mit Denzel Washington eine wahre Hollywood-Legende, gefolgt von „Stranger Things“-Star Joseph Quinn.

Der nächste bestätigte Schauspieler ist Barry Keoghan (u.a. „The Batman“, „Eternals“). Was den stetig wachsenden Cast betrifft, kann sich „Gladiator 2“ bereits jetzt schon sehen lassen. Spannend bleibt indes, was einen plottechnisch erwarten wird. Angeblich soll „Gladiator 2“ die Geschichte von Lucius erzählen, also dem Sohn Lucillas und Neffen von Commodus. Der US-Kinostart von „Gladiator 2“ ist derzeit übrigens für den 22. November 2024 terminiert.

