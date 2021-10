Gladiator 2: Ridley Scott kündigt offiziell Nachfolger an – Vor mittlerweile 21 Jahren brachte Kult-Regisseur Ridley Scott mit „Gladiator“ einen der epischsten und erfolgreichsten Monumentalfilme aller Zeiten auf die große Leinwand. Einen Blockbuster, der sich als energiegeladenes, actionbetontes Epos vor keinem Genrekollegen verstecken muss.

Mittlerweile zählt die Verfilmung mit Russell Crowe in der Hauptrolle als römischer Feldherr Maximus Decimus Meridius zu den Kultstreifen. Seit Jahren brodelte die Gerüchteküche um einen potenziellen Nachfolger, was nun endlich ein Ende hat. Denn kein Geringerer als Ridley Scott selbst bestätigte jetzt offiziell, dass er „Gladiator 2“ plane.

Erst Napoleon, dann Gladiator

So ließ Scott in einem Interview mit dem Magazin „Empire“ die Bombe platzen: „Ich schreibe bereits an [dem nächsten] Gladiator. Wenn ich Napoleon fertig habe, kann die Arbeit an Gladiator beginnen.“ Heißt: Sobald Ridley Scott die Produktion an seinem Napoleon-Biopic abgeschlossen hat, geht es los mit „Gladiator 2“.

Tolle News für alle Fans, die schon so lange auf einen Nachfolger gieren. Denn mit Scotts Aussage steht fest, dass er nicht nur darüber nachdenkt, sondern „Gladiator 2“ als sein nächstes Projekt ansieht. Man kann gespannt sein, wie es dann plottechnisch weitergehen wird. Russell Crowe wird jedenfalls nicht mehr dabei sein, sein Protagonist ruht ja leider im Elysium.

Angeblich soll „Gladiator 2“ die Geschichte von Lucius erzählen, also dem Sohn Lucillas und Neffen von Commodus. Warten wir es ab und erfreuen uns nun erstmal an der Tatsache, dass wir noch einen „Gladiator“-Kino-Blockbuster zu sehen bekommen. Wann, das steht allerdings noch in den Sternen.

Quelle: moviepilot.de