Gladiator 2: Harte Kritik und Vorwürfe wegen Dreharbeiten – Über zwei Jahrzehnte ist es her, das Ridley Scotts mit „Gladiator“ ein filmisches Meisterwerk erschuf und Russell Crowe in der Hauptrolle als römischer Feldherr Maximus Decimus Meridius die Massen begeisterte. Fans freuen sich mittlerweile auf „Gladiator 2“, der aktuell mitten in den Dreharbeiten steckt. Doch scheint es am Set von Regisseur Ridley Scott Probleme zu geben.

Wie nun bekannt wurde, haben sich Tierrechtler von der Tierschutzorganisation PETA gemeldet und den Umgang mit Pferden am Set in Malta von „Gladiator 2“ scharf kritisiert. PETA habe nicht nur einen Brief an Regisseur Ridley Scott geschrieben, sondern auch an die Stars Paul Mescal, Denzel Washington und Pedro Pascal. Das Schreiben an Scott liegt dem Portal „TMZ“ vor.

Pferd bei den Dreharbeiten zusammengebrochen

Darin heißt es, dass PETA als auch die Tierschutzorganisation Animal Liberation Malta mehrere anonyme Hinweise erhalten hätten. In diesen ginge es darum, dass die Tiere am Set nicht gut behandelt würden. Laut eines Whistleblower soll sogar ein Pferd bei den Dreharbeiten zusammengebrochen sein. Der Grund: die große Hitze in Malta, die schlicht zu viel für das Pferd samt Kostüm gewesen sein soll.

Diesbezüglich haben die Tierschützer auch daran erinnert, dass immer wieder Pferde in der Vergangenheit an diversen Filmsets verletzt wurden und einige sogar gestorben seien. Im Brief heißt es zudem: „[…] Sie sind von Natur aus scheu, flucht- und verletzungsanfällig und reagieren empfindlich auf die Belastungen an einem Filmset.“

„Wir fordern sie auf, die Pläne, echte Tiere für den Film zu verwenden, unverzüglich abzusagen.“

Neben dem Umgang mit den Pferden, kritisiert PETA auch, dass man am Set von „Gladiator 2“ Makaken einsetzen würde. Dies sei laut PETA ein großes Problem, da die Affen nicht nur unberechenbar sind, sondern auch Menschen beißen und dabei das Herpes-B-Virus übertragen können. Dieses kann wiederum für den Menschen tödlich sein.

Am Ende des Schreibens fordert PETA: „Wir fordern sie auf, die Pläne, echte Tiere für den Film zu verwenden, unverzüglich abzusagen.“ Der jüngste Brief zu diesem Thema an die "Gladiator 2"-Macher war übrigens nicht der erste, der von PETA versendet wurde.

