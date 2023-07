"Gladiator 2": Deutscher Kinostart bekanntgegeben – Ridley Scott, der Schöpfer des legendären Monumentalfilms "Gladiator", ist nun schon seit einiger Zeit mit der Fortsetzung beschäftigt. Nachdem im vergangenen Jahr Informationen über die Besetzung der Hauptrolle sowie der Nebendarsteller bekannt gegeben wurden, steht nun endlich auch der deutsche Kinostarttermin fest. Die Fans müssen sich allerdings noch eine Weile gedulden, bevor das Epos im Kino in die nächste Runde geht.

Die Handlung des Originalfilms aus dem Jahr 2000 drehte sich um den römischen Feldherrn Maximus.

Nachdem Commodus, der Sohn des Kaisers Mark Aurel, seinen Vater ermordet, um selbst die Herrschaft über Rom zu übernehmen, widersetzt sich Maximus dem grausamen Herrscher. Daraufhin beauftragt Commodus die Ermordung von Maximus und seiner Familie. Doch Maximus überlebt und wird von Sklavenhändlern gefangen genommen. Er wird zum Gladiator ausgebildet und erlangt aufgrund seiner Kampffähigkeiten großen Erfolg. Eines Tages fasst Maximus den Entschluss, im Kolosseum in Rom zu kämpfen, um Rache an Commodus zu nehmen.

Die Fortsetzung des Films wird sich auf Lucius konzentrieren, den Neffen von Commodus, der bereits im ersten Teil als Kind zu sehen war.

Lucius ist inzwischen herangewachsen und eifert seinem Vorbild Maximus nach. Auch er muss sich gegen einen tyrannischen Kaiser zur Wehr setzen, sehr viel mehr ist über die genaue Handlung jedoch noch nicht bekannt.

Die Hauptrolle in "Gladiator 2" wird Paul Mescal übernehmen. Außerdem werden bekannte Gesichter wie Connie Nielsen, Derek Jacobi und Djimon Hounsou in ihre früheren Rollen zurückkehren. Die Besetzung wird durch Pedro Pascal, Denzel Washington, Fred Hechinger und May Calamawy ergänzt. Leider müssen wir auf Russell Crowe, der im ersten Film als Gladiator Maximus brillierte, aus inhaltlichen Gründen verzichten.

Endlich konkrete Informationen zum Kinostart von "Gladiator 2"

Die Fortsetzung des Films wird mehr als 24 Jahre nach dem Original am 21. November 2024 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Ein offizieller Trailer für den Film wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, aber wir hoffen, dass er in naher Zukunft erscheinen wird.

Quelle: film.tv