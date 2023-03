Gladiator 2: Denzel Washington soll Hauptrolle übernehmen – Dass Regisseur und Produzent Ridley Scott schon seit längerem an einer Fortsetzung seines fünffach Oscar-prämierten Monumentalwerkes „Gladiator“ aus dem Jahr 2000 arbeitet, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Schnell scheinen die diesbezüglichen Mühlen also wohl nicht zu mahlen, doch allmählich kommen immer mehr relevante Infos ans Tageslicht, insbesondere, was die Besetzung angeht.

Dem Magazin „Deadline“ zufolge soll eine der Hauptrollen des Films nämlich mit niemand Geringerem als dem zweifachen Oscar-Gewinner Denzel Washington besetzt werden. Sicher ist sein Mitwirken zwar noch nicht, aber die finalen Verhandlungen sollen bereits laufen.

Es wäre nicht die erste Zusammenarbeit des inzwischen 68-jährigen Schauspielers mit dem Star-Regisseur Scott, die beide bereits im Jahr 2007 an dem Krimi-Drama „American Gangster“ arbeiteten.

Für eine weitere Hauptrolle bereits bestätigt wurde indes Paul Mescal, der jüngst als bester Hauptdarsteller in dem Film „Aftersun“ für einen Oscar nominiert war. Für das Drehbuch zeichnet David Scarpa („The Man in the High Castle“) verantwortlich, Scott wird erneut Regie führen und als Produzent fungieren.

Während Mescal im zweiten Teil den erwachsenen Sohn von Lucilla spielt, die im Erstling von Connie Nielsen dargestellt wurde, ist bislang noch unklar, welche Rolle Washington übernehmen wird. Laut „Deadline“ ist die Rede von „einem knallharten Kerl“, der eigens zu dem Zweck kreiert wurde, den Star von einer Mitarbeit zu überzeugen – wie es heißt, nicht ohne Erfolg, sei Washington doch begeistert.

Die Hauptfiguren des Vorgängers, Maximus (Russell Crowe) und Commodus (Joaquin Phoenix), werden im zweiten Teil nicht vorkommen, da diese – Achtung: Spoiler – zum Ende des Films in einem finalen Duell ihr Leben lassen.

Quelle: buffed.de