"Gladiator 2": Erste, aufgetauchte Fotos zeigen beeindruckendes Set – Weltweit warten nicht nur Fans von Sandalenfilmen gespannt auf die Enthüllung von „Gladiator 2“, dem Nachfolger zu einem der beliebtesten Blockbuster aller Zeiten. Derzeit machen Medienberichte und Videos mit interessanten Fotos die Runde, welche vom Chefredakteur eines renommierten Filmmagazins geteilt wurden. Sie zeigen erste Bilder vom Dreh auf Malta, welche erahnen lassen, wie monumental das neue Epos von Ridley Scott werden wird.

Fest steht mit den Bildern: Die Universal Studios und Paramount backen mit „Gladiator 2“ keine kleinen Brötchen. Davon konnte sich „Collider“-Chefredakteur Steve Weintraub persönlich überzeugen, als er für das „Mediterrane Film Festival“ auf Malta weilte und dabei Fotos vom Set des Epos schoss. Laut dem Bericht des „Collider“ dazu ist der Maßstab für den Drehort gewaltig. Ein riesiges Kolosseum wird demnach auf der winzigen Mittelmeerinsel errichtet.

Gleich mehrere Gebäudekomplexe, es wird allem Anschein nach eine ganze römische Kinostadt nur für diesen einen Streifen auf Malta errichtet. Eingerahmt wird das Ganze von etlichen Zelten, was auf eine Menge Arbeitskraft und viele helfende Hände schließen lässt. Ebenso geht das Medienmagazin für den Film von unzähligen Komparsen und Statisten aus, die später das Kolosseum als schreiender Mob und erlesenes Patrizier-Publikum bevölkern werden. Platz genug dafür wäre vorhanden.

Der eigentliche Dreh auf Malta hat gerade erst begonnen, noch ist der Kulissenbau nicht beendet. Es dürfte also noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Zuschauer endlich Paul Mescal („Aftersun“), Denzel Washington („The Equalizer“) und Pedro Pascal („The Last of Us“) in ihren Kostümen dabei sehen, wie sie „Gladiator 2“ zum Leben erwecken. Für Fans praktischer Effekte dürfte die gewaltige Kulisse schon eine Erleichterung im Zeitalter von Greenscreen- und CGI-Hintergründen sein, zeigt sie doch, dass der Film den klassischen Weg beschreiten wird.

Hier wird also finanziell großes Vertrauen gesetzt:

Nicht zuletzt in das Drehbuch von Autor David Scarpa, wie der „Collider“ betont. Über den Inhalt von „Gladiator 2“ ist noch nicht viel bekannt, außer dass es ein direkter Nachfolger zum Filmerfolg aus dem Jahre 2000 werden wird. Das Meisterwerk von Ridley Scott mit Russell Crowe heimste seinerzeit zwölf Oscarnominierungen ein, gewann Bester Film, Bestes Originaldrehbuch und Beste Regie. Die Handlung zum Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Einzig weiß man über „Gladiator 2“, dass Mescal den Erwachsenen Lucius verkörpern wird, jenen Jungen, den wir im ersten Film als Neffen des bösartigen Mörderkaisers Commodus (Joaquin Phoenix) erlebten. „Gladiator 2“ soll am 22. November 2024 in den Kinos anlaufen, bis dahin dürften wir noch jede Menge neue Infos bekommen, über die wir euch natürlich auf dem Laufenden halten werden.

Quelle: collider.com