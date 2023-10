Girl You Know It's True

Girl You Know It's True: Trailer zum „Milli Vanilli“-Biopic – Die kommende Filmbiografie „Girl You Know It's True“ beleuchtet die wahre Geschichte des rasanten Aufstiegs der beiden Tänzer Robert Pilatus und Fabrice Morvan, besser bekannt als Milli Vanilli. In der späten 1980er-Jahre stiegen sie als Pop-Duo unter der Führung des Musikproduzenten Frank Farian zu gefeierten Weltstars auf mit drei Nr. 1 Hits in den US-Charts.

Während sie in der Öffentlichkeit gefeiert wurden, war nur einem kleinen Insiderkreis bekannt, dass die beiden Künstler nicht die eigentlichen Sänger ihrer Hits waren. Stattdessen bewegten sie nur die Lippen zu vorab aufgenommenen Tracks von anderen Musikern. Ihr Durchbruch führte dazu, dass sie mit einem Grammy für den „Best New Artist“ ausgezeichnet wurden. Doch der Erfolg währte nicht lange.

Beispielloser Absturz

Nach dem Grammy begannen die Gerüchte, und schließlich führte ein Live-Auftritt, bei dem technische Pannen passierten, zur Enthüllung des Geheimnisses. Ihre Karrieren endeten abrupt, und sie mussten ihren Grammy zurückgeben. Robert Pilatus, der aus München stammte, verstarb 1998 unter tragischen Umständen, während Fab Morvan nie wieder an den vorherigen Ruhm anknüpfen konnte und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Autor und Regisseur Simon Verhoeven über sein Herzensprojekt: „Girl You Know It's True ist auf vielen Ebenen fesselnd. Es erzählt nicht nur den spektakulären Aufstieg zweier Underdogs, die es innerhalb eines Sommers bis an die Spitze des Showbiz schaffen, sondern gewährt auch einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen dieser schillernden Welt, ihrer tragischen Abgründe und skrupellosen Mechanismen. Ich persönlich finde, Rob und Fab hatten es nicht verdient, die alleinigen Sündenböcke dieses Skandals zu werden.“

Matthias Schweighöfer spielt Musikproduzenten Frank Farian

In dem „Milli Vanilli“-Biopic „Girl You Know It's True“ haben die Schauspieltalente Tijan Njie und Elan Ben Ali die Hauptrollen übernommen und spielen Robert Pilatus und Fabrice Morvan. Zum Cast gehören auch Matthias Schweighöfer, der den Musikproduzenten Frank Farian darstellt, sowie Graham Rogers und Bella Dayne in Nebenrollen.

Alle, die gespannt auf diese aufschlussreiche Darstellung eines der kontroversesten Kapitel der Musikgeschichte sind, sollten sich den 21. Dezember 2023 vormerken, dann startet „Girl You Know It's True“ in den deutschen Kinos.

Quelle: tvspielfilm.de