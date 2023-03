Ghostbusters: Neue Stars für das Sequel der Geisterjäger – Viele werden sich noch mit reichlich Bauchschmerzen an das „Ghostbusters“-Desaster 2016 erinnern. Glücklicherweise brachte Regisseur Jason Reitman mit „Ghostbusters: Legacy“ 2021 rund 30 Jahre nach den Filmen der Originalfranchise einen würdigen Nachfolger ins Kino. Ein Fantasy-Abenteuer, das von den Fans gefeiert wurde, auch für seinen großen Nostalgie-Vibe.

Da war die Freude natürlich immens, als bekannt wurde, dass es dazu ein Sequel und somit eine Rückkehr der erfrischend neuen Generation von Geisterjägern geben würde. Während noch nichts zur Story der Fortsetzung bekannt gegeben wurde, steht bereits fest, dass der neue Handlungsschauplatz zurück an die alte Wirkungsstätte aus „Ghostbusters“ und „Ghostbusters 2“ verlegt wird. Nämlich nach New York in die legendäre Feuerwache der Originalfilme.

Alte Bekannte und neue Gesichter

Ein Fest für Fans, womit allein hiermit abermals für reichlich Nostalgie gesorgt wird. Außerdem hatte man bereits offiziell einen Teil des Casts veröffentlicht. So werden Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace und Finn Wolfhard auch im Sequel ihre Rollen aus „Ghostbusters: Legacy“ wieder einnehmen. Ganz frisch wurden nun zwei weitere Namen bekannt gegeben, die sich dem Cast des kommenden „Ghostbuster“-Blockbusters anschließen werden.

Zum einen wird „Kings Of Queens“-Star Patton Oswalt das Schauspielensemble erweitern, aber auch Kumail Nanjiani, bestens bekannt aus dem Marvel-Blockbuster „Eternals“ sowie der „Star Wars“-Serie „Obi-Wan Kenobi“. Ebenfalls zur Besetzung werden der Komiker James Acaster („Repertoire“) sowie Emily Alyn Lind („Gossip Girl“) zugehören. Nicht mehr dabei sein wird indes „Ghostbusters: Legacy“-Regisseur Jason Reitman. Für das Sequel wird nun Gil Kenan („Poltergeist“) auf dem Regiestuhl Platznehmen.

Wir sind gespannt, wenn im Laufe des Jahres dann der erste Trailer zum neuen „Ghostbusters“-Streifen veröffentlicht wird. Der momentane Kinostart ist derzeit noch für den 21. Dezember 2023 vorgesehen.

Quelle: filmstarts.de