Ghostbusters: Legacy: Teaser-Trailer bringt den Marshmallow Man zurück – Fans der „Ghostbusters“ sitzen sicher schon Protonenstrahler bei Fuß und warten auf den Start von „Ghostbusters: Legacy“. Schließlich kehren die beliebten Geisterjäger nach rund 30 Jahren wieder ins Kino zurück, wo sie gewiss für reichlich Unterhaltung sorgen werden.

Um die Vorfreude weiter zu steigern, gibt es jetzt einen witzigen Teaser mit dem Namen „Mini-Pufts Character Reveal“ zu sehen. Der bringt einen der beliebtesten Geister des Franchises zurück – den Marshmallow Man, allerdings im zuckersüßen Kleinformat für die Hosentasche. Das erinnert stark an andere ikonische Franchise-Figuren wie Baby Yoda, Gizmo und Co.

Allerdings ist der kleine Marshmallow Man nicht nur süß anzusehen, er ist auch brandgefährlich. Im Clip seht ihr Paul Rudd („Ant-Man“), der durch die Supermarkt-Regale streift, auf der Suche nach seinem Lieblingssnack: einer Tüte Mini-Pufts. Dabei kommen ihm dann kleine lebendige Mini-Marshmallow-Männer entgegen – und trotz der knuddeligen Optik haben sie nichts Gutes im Sinn.

Sie haben es faustdick hinter den Ohren und stiften im Supermarkt reichlich Chaos. Ein megawitziger Teaser, der zugleich zeigt, was das Ghostbusters-Franchise so beliebt gemacht hat – die Verbindung von Horror und Komödie. Da kann man durchaus Großes erwarten, bekommt doch das Originalfranchise mit „Ghostbusters: Legacy“ den offiziellen neuen Teil, ein Sequel zu den beiden so vergötterten „Ghostbusters“-Klassikern.

Zur gleichen Zeit startet man mit dem neuen Streifen aber auch in eine neue Ära. Dabei werden euch die bekannten Stars wie Bill Murray, Dan Aykroy, Sigourney Weaver, Annie Potts und Ernie Hudson begrüßen, aber der Schwerpunkt liegt am Ende auf der neuen Generation. Regisseur Jason Reitman erzählt in „Ghostbusters: Legacy“ von einer Familie, die zurück aufs Land zieht. Die Mitglieder wissen zu dem Zeitpunkt jedoch noch überhaupt nicht, wessen Nachfahren sie sind:

Nämlich die Nachkömmlinge des mittlerweile verstorbenen Egon Spengler – einer der legendären Ghostbusters. Es ist immerhin dessen Farm, auf die die Familie zieht. Die beiden Kids Trevor und Phoebe finden in der Scheune daraufhin sogar das kultige Ectomobile. Im Verlauf des Films müssen sich die beiden entscheiden, ob sie wirklich bereit dazu sind, das Erbe ihres Großvaters anzunehmen und sich den Protonenstrahler umzuschnallen.

Viel Zeit zum Überlegen haben sie allerdings nicht, denn in ihrer neuen Heimat Summerville breitet sich bereits ein übernatürliches Übel aus. Es braucht also neue Ghostbusters – allerdings sind Trevor und Phoebe nicht alleine, Unterstützung erhalten sie von den alten Hasen der Geisterjagd.

Macht euch also bereit für den vielversprechenden Nachfolger. Zum Cast von „Ghostbusters: Legacy“ gehören neben Rudd unter anderem Finn Wolfhard („Stranger Things“), Mckenna Grace („Captain Marvel“) sowie Carrie Coon („Avengers: Infinity War“). Bis es so weit ist, vergeht aber noch ein Weilchen, startet „Ghostbusters: Legacy“ doch erst am 11. November 2021.