Ghostbusters: Legacy: Finaler Trailer zur großen Geisterjäger-Rückkehr – Bereits in der kommenden Woche, ab dem 18. November 2021, startet die heiß erwartete Rückkehr der Geisterjäger auf der großen Leinwand. Schließlich mussten Fans der Geisterjagd lange auf einen neuen Film warten. Dass „Ghostbusters: Legacy“ mit dem erneuten Zücken der Protonenstrahler das Potenzial zu einem Kinohit hat, bewiesen die ersten Trailer.

Nun, kurz vor Kinostart, gibt es den finalen Trailer zu sehen, der die Vorfreude auf die neue Generation der Geisterjäger weiter anheizen wird. Mittlerweile liegen immerhin rund 30 Jahre zwischen den Filmen des Originalfranchise und dem offiziellen neuen Teil „Ghostbusters: Legacy“.

Alte und neue Generation der Geisterjäger am Start

Daher ist der Hype um das Sequel, das auf die beiden so vergötterten „Ghostbusters“-Klassiker folgt, nach all den Jahren der Abstinenz riesig. Im dritten Teil der Geisterjäger werden zur Freude aller Fans auch die bekannten Stars wie Bill Murray, Dan Aykroy, Sigourney Weaver, Annie Potts und Ernie Hudson wieder mit dabei sein.

Der Clou: Neben all der Nostalgie und den Zitaten auf Vergangenes läutet Regisseur Jason Reitman mit „Ghostbusters: Legacy“ zur selben Zeit eine neue Geisterjäger-Ära ein. So liegt der Fokus auf der neuen Generation. Alles beginnt damit, dass eine alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Kindern in eine beschauliche, ländliche Kleinstadt zieht.

Ectomobil aus der Mottenkiste geholt

Was die Familie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch überhaupt nicht weiß, ist: Sie besteht aus Nachkömmlingen des mittlerweile verstorbenen Egon Spengler – einer der legendären Ghostbusters. Es ist immerhin dessen Farm, auf welche die Familie zieht. Die beiden Kids Trevor und Phoebe finden in der Scheune daraufhin sogar das kultige Ectomobil.

Im Verlauf des Films müssen sich die beiden entscheiden, ob sie wirklich bereit dazu sind, das Erbe ihres Großvaters anzunehmen und sich den Protonenstrahler umzuschnallen. Viel Zeit zum Überlegen haben sie allerdings nicht, denn in ihrer neuen Heimat Summerville breitet sich bereits ein übernatürliches Übel aus.

Starker Geisterjäger-Cast

Es braucht also wieder neue Ghostbusters – allerdings sind Trevor und Phoebe nicht alleine, Unterstützung erhalten sie von den alten Hasen der Geisterjagd. Sowohl der Plot als auch die neuen Szenen des finalen Trailers machen große Lust auf „Ghostbusters: Legacy“, einen Film, der all das Potenzial besitzt, ein vielversprechender Nachfolger zu werden.

Zum Cast gehören unter anderem Paul Rudd („Ant-Man“), Finn Wolfhard („Stranger Things“), Mckenna Grace („Captain Marvel“) sowie Carrie Coon („Avengers: Infinity War“).