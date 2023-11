Ghostbusters: Frozen Empire: Trailer zur heiß erwarteten Geisterjäger-Fortsetzung – Das Erbe der Geisterjäger wird endlich mit dem neuen Kapitel „Ghostbusters: Frozen Empire“ fortgesetzt und Fans dabei mit auf eine Reise in die Vergangenheit und Zukunft der beliebten Geisterjäger-Saga genommen. Der nun frisch veröffentlichte offizielle Trailer zum heiß erwarteten Sequel bietet einen ersten Einblick in das, was die Fans in den Kinos erwartet, wenn der Film am 28. März 2024 erscheint.

Gil Kenan übernimmt die Regie des Sequels von „Ghostbusters: Legacy“ und arbeitet dabei eng mit Jason Reitman zusammen, der neben seiner Rolle als Produzent auch am Drehbuch mitgewirkt hat. „Ghostbusters: Frozen Empire“, der auf den ursprünglichen „Ghostbusters“-Filmen von Ivan Reitman basiert, verspricht eine Mischung aus Bewährtem und innovativen Elementen, die das Franchise in eine neue Ära führen sollen.

Zurück zur ikonischen New Yorker Feuerwache

Im Mittelpunkt von „Ghostbusters: Frozen Empire“ steht die Spengler-Familie, die zu ihren Wurzeln zurückkehrt, dorthin wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort schließen sie sich mit den Original-Geisterjägern zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben. Denn sie wollen die Geisterjagd auf das nächste Level heben.

Die Handlung entfaltet sich rund um die Entdeckung eines antiken Artefakts, das eine finstere Macht entfesselt und die Helden vor die Herausforderung stellt, nicht nur ihre Heimatstadt, sondern die gesamte Welt vor einer drohenden Katastrophe, nämlich einer zweiten Eiszeit, zu retten. Die Besetzung vereint indes bekannte Gesichter aus dem letzten Film, darunter Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard und Mckenna Grace.

Geisterjäger-Original-Stars kehren zurück

Zudem kehren Veteranen wie Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts zurück, um das Erbe der Originalfilme zu würdigen und die Brücke zur nächsten Generation von Geisterjägern einmal mehr zu schlagen. Die Produktion steht unter der Ägide von erfahrenen Produzenten und Executive Producers, die das Erbe und den Geist der „Ghostbusters“ bewahren und gleichzeitig frischen Wind in das Franchise bringen möchten.

Fans können sich auf eine Mischung aus Spannung, Abenteuer und dem charakteristischen Humor freuen, die „Ghostbusters“ zu einem unvergesslichen Teil der Filmgeschichte gemacht haben. Der Countdown läuft, und die Vorfreude steigt: „Ghostbusters: Frozen Empire“ verspricht, das Feuer der Begeisterung in den Herzen der Kino-Fans erneut zu entfachen. Der offizielle Trailer ist nur ein Vorgeschmack auf das, was das neue Kapitel bereithält, wenn es im Frühjahr 2024 auf die große Leinwand kommt.