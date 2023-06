Ghostbusters 4: Sequel muss ohne Top-Star auskommen – Regisseur Jason Reitman belebt das so beliebte Geisterjäger-Franchise rund 30 Jahre nach den Originalfilmen der Reihe mit „Ghostbusters: Legacy“ 2021 erfolgreich wieder. Die nicht nur mit einem fulminanten Fantasy-Abenteuer, sondern auch, weil Reitman auf einen nostalgischen Vibe setzte. Dieser Mix aus Moderne und dem Kult der alten Filme brachte ihm Applaus seitens der Fans und Kritiker ein.

Während man nun sehnsüchtig auf das Sequel wartet, wurden bereits einige alte und neue Stars für die Geisterjäger-Fortsetzung verkündet. Allerdings müssen Fans hierbei auf ein Comeback von Sigourney Weaver als Dana Barrett verzichten. Denn Weaver verriet nun in einem Interview mit „Collider“, dass sie nicht dabei sein wird. So sagte sie im Interview: „Ich wurde nicht gefragt, ob ich für Ghostbusters 4 zurückkehren möchte.“

Neue und alte Stars im Cast der Fortsetzung

Bisher wurde von der alten Garde der Originalfilme nur Ernie Hudson als Winston Zeddemore für das Sequel bestätigt. Zurückkehren werden indes Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace und Finn Wolfhard, die auch im Sequel wieder ihre Rollen aus „Ghostbusters: Legacy“ einnehmen werden. Neu zum Cast werden „Kings Of Queens“-Star Patton Oswalt, Komiker James Acaster, Emily Alyn Lind („Gossip Girl“) sowie Kumail Nanjiani gehören.

Nicht mehr dabei sein wird indes „Ghostbusters: Legacy“-Regisseur Jason Reitman. Für das Sequel wird nun Gil Kenan („Poltergeist“) auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Während noch nichts zur Story der Fortsetzung rund um die erfrischend neue Generation von Geisterjägern bekanntgegeben wurde, steht bereits fest, dass der neue Handlungsschauplatz zurück an die alte Wirkungsstätte aus „Ghostbusters“ und „Ghostbusters 2“ verlegt wird.

Zurück zur legendären Geisterjäger-Feuerwache

Nämlich nach New York in die legendäre Feuerwache der Originalfilme. So wartet man nun gespannt auf den ersten Trailer, der dann hoffentlich mehr Licht ins Dunkel bringen wird. Das „Ghostbusters“-Sequel ist übrigens noch für dieses Jahr geplant und soll nach aktuellem Stand im November oder Dezember 2023 in die Kinos kommen.

