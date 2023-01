Vermögen der Kino-Legende: Jackie Chan will Sohn nichts vererben – Rund 400 Millionen Dollar. Ein riesiges Vermögen, das die Filmlegende Jackie Chan im Laufe einer langen Karriere angehäuft hat. Doch seine Kinder dürfen wohl nicht mit einem großen Erbe rechnen. Denn Chan möchte ihnen nichts davon vererben. Das steht schon seit einigen Jahren fest.

Genauer gesagt betonte der Titan des Kung-Fu-Films und Hollywood-Star dies in seiner bereits 2015 erschienenen Autobiografie „Never Grow Up“: Sein ältester Sohn Jaycee, so Jackie Chan darin, solle sich seinen Weg im Leben selbst und ohne solche Vergünstigungen bahnen. So findet sich in dem Buch auch eine Passage, in der Sohn Jaycee und Jackie Chan einen Flug buchen.

Ein Detail:

Während Chan seinen Flug in der First Class buchte, reservierte er für Jaycee die Economy Class, wie „LADbible“ berichtet. Wörtlich sagte er damals: „Du hast jetzt kein Geld, also sitzt du hier“. Eine Flugbegleiterin erbarmte sich später und gab dem Sohn ein Upgrade auf einen freien Platz in der Ersten Klasse. Chan schrieb in seiner Biografie weiter, dass Jaycee nach diesem Flug bei jedem späteren Flug ein solches Upgrade erhielt.

Jaycee wörtlich: „Ich brauche kein Upgrade mehr, ich brauche kein Geld.“ Jackie Chan versuchte damals laut eigenen Angaben, seinem Sohn eine Lektion zu erteilen. Wie er im Buch schreibt: „Du hast mich als Vater, aber andere Menschen nicht. Sie müssen ihre eigenen Kämpfe ausfechten. Wenn du durch deine eigene harte Arbeit in der ersten Klasse sitzt, dann ist das Erfolg.“ Chan kommentierte seine Entscheidung, dem Filius kein Geld zu hinterlassen.

Stattdessen wolle er das Geld komplett für wohltätige Zwecke spenden

Wörtlich schrieb der Hollywood-Star: „Wenn er fähig ist, macht er sein eigenes Geld. Wenn nicht, dann verschwendet er meins.“ Jaycee und Chan haben wohl nicht das beste Verhältnis. Der Sohn tritt gelegentlich als Musiker auf und hatte einige Nebenrollen in Filmen. Der große Durchbruch blieb ihm bisher verwehrt. Dafür machte der Sohn von Jackie Chan aus anderen Gründen Schlagzeilen: 2014 wurde er in China wegen Besitzes von Marihuana verhaftet. Er musste für sechs Monate ins Gefängnis.

