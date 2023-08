Gewaltiges Triple-Feature: „Der Herr der Ringe“ kommt zurück in die Kinos – Achtung, einmal alt fühlen: Es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, seit mit „Die Rückkehr des Königs“ der letzte Film der „Herr der Ringe“-Trilogie in den deutschen Kinos anlief. 50 Jahre ist es inzwischen wiederum her, seit der Verfasser der Romane und Begründer des klassischen Fantasy-Genres, John Ronald Reuel Tolkien, verstorben ist.

Diesem Anlass soll nun gedacht werden, indem alle drei Filme abermals auf die große Leinwand kommen – und zwar in ihren jeweiligen Extended Editions.

Das bildgewaltige (und zeitintensive) Triple-Feature soll am 2. September in allen deutschen Kinos der CineStar-Kette laufen. Los geht es um 12 Uhr mittags, bis dann voraussichtlich um Mitternacht der Abspann des dritten Teils über die Leinwand flimmert – je nach eingeplanten Pausen.

Tickets sind online im Vorverkauf bereits verfügbar und kosten für das Triple 19,90 Euro, wer eine CineStarCARD besitzt, zahlt sogar nur 16,90 Euro.

Achtet bei dem Link darauf, den richtigen Kinostandort auszuwählen, bezieht sich die Verlinkung doch auf die CineStar-Kinos in Berlin. Einige Standorte bieten außerdem die englische Originalfassung an, schaut beim Ticketkauf also besonders genau auf die Angaben, wenn ihr keine böse Überraschung erleben wollt.

Andererseits kann die Originalversion eines Filmes, den man in deutscher Sprache bereits in- und auswendig kennt, dem erneuten Erlebnis durchaus eine gewisse Frische verleihen.

Quelle: kino.de