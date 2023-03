Gesichter des Todes: Remake des Horror-Schockers kommt – Bis heute gehört die berühmt-berüchtigte Shockumentary „Gesichter des Todes“, im englischen Original „Faces Of Death“, aus dem sogenannten Mondo-Filmgenre zu den verstörendsten Filmen unserer Zeit. Denn die darin gezeigten Szenen sind stellenweise so heftig, dass Zuschauer bis ins Mark erschüttert wurden. Ein Film aus dem Jahre 1978, bei dem man sich immer wieder fragte: Ist das Gezeigte wirklich echt?

Nicht verwunderlich, dass „Gesichter des Todes“ schnell auf dem Index landete. Während der Schocker hierzulande jedoch vor kurzen wieder freigegeben wurde, ist er noch in über 40 Ländern verboten. Das schreckte Filmemacher jedoch nicht davon ab, diesen Kult-Schocker neu zu verfilmen, wie nun bekannt wurde. Demnach wird es ein Remake von „Gesichter des Todes“ geben – und man hat sich für dieses Vorhaben sogar schon eine prominente Besetzung angeln können.

Kult-Schocker-Comeback

Um gesetzt wird das Kult-Schocker-Comeback von Legendary, die bereits mit „Texas Chainsaw Massacre“ für Netflix einem Horror-Klassiker eine Neuauflage bescherten. Nun bekommt eben auch nach satten 45 Jahren „Gesichter des Todes“ einen modernen Anstrich. Und dafür konnte sich Legendary bis dato mit Barbie Ferreira („Nope“, „Euphoria“) und Dacre Montgomery („Stranger Things“) die ersten beiden wohlbekannten Schauspielstars angeln.

Zudem hat man für das Remake das Regie-Duo Isa Mazzei und Daniel Goldhaber gewinnen können, die sich mit dem Netflix-Horror-Thriller im Mockumentary-Stil „Cam“ bereits einen Namen machen konnten. Auch wenn noch nicht viele Details zu dieser Neuauflage bekannt sind, kann man davon ausgehen, dass man sich recht sicher am Stil der Original-Shockumentary halten wird.

Das Original „Gesichter des Todes“

Das Original „Gesichter des Todes“ dreht sich indes um das Thema Tod und Sterben – dies präsentiert mit teils expliziten Todesszenen. Genauer gesagt ist es eine Zusammenstellung verschiedenster Clips im Dokustil, die teils echte sowie gestellte Todes- sowie Tierschlachtungsszenen zeigen. Dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit stellenweise überaus bestialischen Szenen, was nicht verwunderlich für weltweite Empörung sorgte.

Doch welche Szenen authentisch sind und welche nicht, ist bis heute nicht ergründet. Daher strahlen die Dokumentaraufnahmen bis heute eine ungeheure Schockwirkung aus. Unter Genrefans genießt „Gesichter des Todes“, von dem es übrigens ganze vier Teile gibt, Kultstatus. Wie das Ganze also nun in einer Neuauflage umgesetzt werden soll, bleibt spannend. Ebenso, ob man in einem Remake überhaupt noch mal diese Schockwirkung wie damals erzielen kann.

