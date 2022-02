Einer der heftigsten Filme aller Zeiten: Gesichter des Todes nicht mehr indiziert – Viele werden sich noch an ihre Jugend erinnern und einen der verstörendsten Filme überhaupt. Mit den Worten „Hast du diesen Film schon gesehen, der ist heftig“ wurde das berühmt-berüchtigte Shockumentary „Gesichter des Todes“ noch unter der Hand auf VHS weitergereicht und heimlich angeschaut.

Zu heftig die Szenen, die den Zuschauer stellenweise bis ins Mark erschütterten. Dabei stellten sich alle Zuschauer immer die Frage, ob das Gezeigte in „Gesichter des Todes“ wirklich echt sei. Eben dieser Film aus dem Jahre 1978, der unter dem internationale Namen „Faces Of Death“ dem sogenannten Mondo-Filmgenre angehört, landete nicht nur in Deutschland auf dem Index. Bis heute ist der Streifen noch in über 40 Ländern verboten.

Tod und Sterben uncut

Ganz überraschend allerdings nicht mehr in Deutschland. Denn hier wurde die Indizierung zu „Gesichter des Todes“ aufgehoben. Damit ist der Weg wieder völlig legal und frei, um sich das auch heute noch schockierende Material zum Thema Tod und Sterben uncut anzusehen. Die Zusammenstellung verschiedenster Clips im Dokustil zeigen indes echte und gestellte Todes- und Tierschlachtungsszenen.

Dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise und stellenweise überaus bestialisch, was nicht verwunderlich für weltweite Empörung sorgte. Doch welche Szenen authentisch sind und welche nicht, sind bis heute noch nicht ergründet. Daher besitzen die Dokumentaraufnahmen bis heute eine ungeheure Schockwirkung. Unter Genrefans hat „Gesichter des Todes“, von dem es übrigens ganze vier Teile gibt, Kultstatus.

Darf wieder uncut angeboten und verkauft werden

Und war der Film bis dato nur geschnitten zu haben, darf er nach über vier Jahrzehnten komplett uncut mit allen rohen Gewaltdarstellungen angeboten und verkauft werden. Dies gab nun der deutsche Filmverleih Astro offiziell bekannt sowie die BzKJ (Bundeszentrale für Kind- und Jugendschutz) auf Nachfrage von „Schnittberichte.com“.

Quelle: filmstarts.de