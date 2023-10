Gerücht verzückt Marvel-Fans: Beliebter Ur-Avenger soll eigenen Film bekommen – Mit dem Film „Der Unglaubliche Hulk“ und der Szene, die nach dessen Abspann folgte, wurde 2008 eine Kino-Legende begründet: Die Geburtsstunde des Marvel Cinematic Unverse (MCU), das ein ganzes Superhelden-Universum um etliche beliebte Charaktere wob. In der Szene begründete Tony Stark die späteren Avengers in einem Gespräch mit General Ross. Nun, Jahre später, soll einer von ihnen in die Kinos zurückkehren.

Seit „Marvel’s The Avengers“ kennen und lieben die Zuschauer den grünen Koloss Hulk als beständiges Mitglied der ursprünglichen Superhelden-Truppe. Kein Wunder, ist das zweieinhalb Meter große Wutmonster mit einem Gewicht von über einer halben Tonne doch auf der Leinwand eine Naturgewalt, die mit einigen der größten Marvel-Schurken (und manchem Helden) den Boden gewischt hat. Dennoch ist der Hulk eine tragische Figur und beliebt bei den Zuschauern.

Doch es gilt nichtsdestotrotz:

Einen weiteren Filmauftritt abseits der Heldentruppe, ganz alleine, erhielt das grüne Wutmonster nie. Es gibt schlicht keine weiteren Hulk-Solo-Streifen. Weder Schauspieler Edward Norton noch sein Nachfolger Mark Ruffalo durften in einem eigenen MCU-Streifen weitere Hulk-Abenteuer auf Solo-Pfaden erleben. Den Grund dafür nennt ein Artikel beim Portal „PC Games“: Bis ins Jahr 2023 hatte Universal demnach die Filmrechte am Hulk inne.

Doch laut dem Bericht könnte dies wohl nicht mehr der Fall sein – demnach soll sich Disney zwischenzeitlich die Rechte gesichert haben. Ein möglicher Hinweis darauf ist jedenfalls bei Disney+ zu finden: Denn nach 15 Jahren findet sich „Der unglaubliche Hulk“, seines Zeichens zweiter Film des MCU, nun auch auf dem Streamingdienst des Mäusekonzerns für den Abruf wieder. Dies könnte ein Anzeichen sein, dass die Rechte tatsächlich nun bei Disney liegen.

Worum soll sich der mögliche neue Streifen drehen?

Ganze acht Mal verkörperte Mark Ruffalo den Hulk beziehungsweise Dr. Banner in MCU-Streifen. Viele dieser Filme waren mächtige Kinoerfolge, der Charakter gilt seitdem als Fanliebling. Dem Bericht zufolge machten nicht zuletzt daher Gerüchte die Runde, dass ein erster Film mit Ruffalos Hulk sich bereits in Arbeit befinden soll. Die Handlung dieses möglichen Streifens soll laut diesen Gerüchten auf dem Comic „World War Hulk“ basieren.

Das könnte wiederum bedeuten, dass sich der Hulk selbst gegen alte Freunde bei den Avengers stellen müsste – denn in der Handlung des Comics legt sich das grüne Wutmonster im Alleingang mit etlichen Superhelden des Marvel-Kosmos an. Es ist bislang nicht bekannt, ob und wenn ja wie weit eine mögliche Produktion dieses Films bereits vorangeschritten ist. „PC Games“ vermutet jedoch, dass es noch Jahre bis zu einem Kinostart eines neuen „Hulk“-Films dauern dürfte.

Quelle: pcgames.de