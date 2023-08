Gerücht um Bruce Willis: Ehrenvoller letzter Auftritt im Kino? – Hollywood-Star und Action-Legende Bruce Willis befindet sich zum Leidwesen vieler Fans mittlerweile in Filmrente. Denn durch seine Erkrankung an einer unheilbaren und fortschreitenden frontotemporalen Demenz, hat er sich aus dem Film-Business zurückgezogen und seine Karriere vor der Kamera offiziell beendet.

Während Bruce Willis vor seinem Ausstieg in kleineren Rollen noch das eine oder andere B-Movie gedreht hatte, sollte es das dann auch gewesen sein mit seiner beachtlichen Hollywood-Karriere. Doch nun brodelt noch mal die Gerüchteküche auf. Denn laut Informationen des britischen Magazins „Express“ würde kein Geringerer als Regielegende Quentin Tarantino den erkrankten Hollywood-Star noch mal vor die Kamera locken wollen.

Herzergreifende Ehrung einer Filmikone

Tarantino will Willis demnach einen ehrenvollen Abschied aus der Filmwelt verschaffen. Alleine vom gesundheitlichen Aspekt aus betrachtet, dürfte das zwar kein großes Kino-Comeback für Willis werden, aber es wäre eventuell noch mal eine herzergreifende Ehrung einer so großen Filmikone. Quentin Tarantino würde Willis demnach offenbar gerne in seinem eigenen Abschiedsfilm „The Movie Critic“ vor der Kamera wissen.

Laut „Express“ wolle Tarantino natürlich auf alle Wünsche der Familie von Bruce Willis Rücksicht nehmen. Darüber hinaus würde er eine Rückkehr von Willis auch nur verwirklichen wollen, wenn es dessen Gesundheit auch zuließe. Quentin Tarantino könne sich aber alternativ vorstellen, dass er sich altem Archivmaterial bedient, um Willis zumindest auf diese Art und Weise noch mal einen Auftritt in einem großen Hollywood-Streifen zu ermöglichen.

Quasi also Das Ganze ist aktuell zwar nur ein Gerücht, aber es wäre ein überaus emotionales Vorhaben, das sowohl Quentin Tarantino als auch Bruce Willis einen schönen Abschluss ihrer beiden Hollywood-Karrieren bescheren würde.

