Gerücht aus The Next Generation

Dekolleté-Gerücht aus The Next Generation: Patrick Stewart bestätigt Star-Trek-Legende – Nicht nur unter eingeschworenen Trekkern, sondern auch unter manchen Leuten, die Star Trek einfach nur ganz gerne mögen, hält sich ein hartnäckiges Gerücht, das den Schöpfer der Reihe, Gene Roddenberry, und eine weibliche Figur/Schauspielerin aus „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ und deren Oberweite berührt. Der Darsteller von Captain Picard, Patrick Steward persönlich, hat dieses nun geklärt.

Das Gerücht, welches im Netz vielen geläufig ist, besagt, Gene Roddenberry habe für „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ geplant, dass Enterprise-Counselor Deanna Troi mehr als zwei Brüste haben sollte. Da sie vom außerirdischen Volk der telepathisch begabten Betazoiden stammt, soll der Trek-Schöpfer mit dem Gedanken gespielt haben, der Figur drei oder gar vier Brüste zu geben.

Doch Roddenberry hatte weitere Pläne:

So soll er Deanna Troi als Zwitterwesen oder Hermaphrodit angelegt haben. Sowohl Produzentin D. C. Fonatana als auch Troi-Darstellerin Marina Sirtis sollen ihm das aber ausgeredet haben. So schreibt laut einem Bericht von „Golem“ Picard-Darsteller Patrick Steward in seiner Autobiografie „Making It So: A Memoir“ Ähnliches. Wörtlich führt der bekannte Schauspieler in dem Buch aus:

„Vielen Leuten gefällt die Folge Gedankengift (Anmerkung bei ‚Golem‘: eine Fortsetzung der klassischen Episode Implosion in der Spirale), aber für mich hatte sie den Beigeschmack der Verzweiflung – als ob wir schon seit Jahren auf Sendung waren und die Autoren den Schrank mit guten Ideen bereits geleert hatten.“

Frauenbild von Gene Roddenberry spielte wohl in die Sache hinein

Steward führt weiter aus: „Er ließ Marina im Pilotfilm ein Minikleid und Go-Go-Stiefel tragen, als wären wir immer noch in den 1960er Jahren, und er erwog, Deanna Troi drei oder sogar vier Brüste zu geben.“ Auch Marina Sirtis äußerte sich zu ihrer Figur an Bord des Raumschiffes Enterprise – und fand unmissverständliche Worte:

„Es gibt bestimmte Regeln in Hollywood. Eine der Regeln steht nirgendwo geschrieben, aber man weiß es einfach: Wenn man eine Action-Abenteuer-Serie macht, muss man Frauen in der Serie haben, die die Jungs angucken können, wenn nicht gerade Raumschiffe in die Luft gejagt werden.“

Auch eine weiter Regel aus Hollywood erklärte Sirtis:

„Wenn sie ein Dekolleté hat, darf sie kein Gehirn haben. Also bekam ich [nachdem ich in der ersten Folge eine Uniform getragen hatte] ein Dekolleté und all meine grauen Zellen verließen mich. Das war traurig, denn eigentlich (...) sollte Troi das Gehirn der Enterprise sein. Als das Dekolleté kam, war das alles weg, und ich wurde zur Dekoration, wie eine Topfpflanze auf der Brücke“, so die Schauspielerin.

