Germany’s Next Topmodel: Heidi Klum kündigt große Änderung an – Heidi Klum spricht ganz gerne von großen Neuerungen, wenn es um ihre Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) geht. Kein Wunder, gilt es ein derart häufig kritisiertes Format doch frisch und vor allem nah am Puls der Zeit zu halten. Und so kommt es dann auch, dass die nächste Staffel mit der wohl größten Änderung bisher startet: nämlich mit männlichen Models!

Wie es vonseiten des Senders ProSieben und der Show-Chefin Heidi Klum heißt, dürften sich ab jetzt alle Menschen ab 18 Jahren bewerben, und das vollkommen unabhängig von ihrem Geschlecht.

In einem Statement erklärte die ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler, dass bereits die diesjährige Staffel unter dem Motto stand, dass sich jede Frau bewerben könne – und nun wird dieses Credo endgültig zu Ende gedacht:

„Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein.“

Zuvor hatte Klum den neuen Ansatz der 19. Staffel in einem Video auf ihrem Instagram-Account bereits angeteasert.

In einem Flugzeug sitzend erklärt sie dabei einem Flugbegleiter: „Ich weiß nicht, ob Sie's schon mal gesehen haben, aber ich habe eine Sendung, die heißt ‚Germany's Next Topmodel‘ und ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal Männer! Und ich würde Sie gerne casten! Hätten Sie Lust?“

Hat er, und Klum ihr „erstes männliches Model.“

Doch so plötzlich, wie es zunächst vielleicht wirken mag, kommt diese Entscheidung nicht. Im amerikanischen Original-Format sind Male-Models bereits seit 2012 zugelassen, so dass der Schwenk im deutschen TV sogar eher überraschend spät kommt.

Interessierte können sich unter diesem Link https://bewerbung.redseven.de/bewerbung/form_701_p32sxq.php noch bis Anfang September für die Show bewerben. Nicht vergessen: Als einzige Einschränkung muss man dabei älter als 18 Jahre alt sein.

Quelle: stern.de