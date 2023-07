Gen V: Teaser-Trailer zum Spin-off von The Boys – Auf Amazons Streaming-Dienst Prime Video mauserte sie sich binnen kürzester Zeit zum absoluten Publikumshit: Die Serie „The Boys“ nach den gleichnamigen Comics zeigt den Kampf einer Gruppe von Antihelden gegen eine von Konzernen und deren Superhelden beherrschte Welt. Nun steht uns für den Winter ein schon länger angekündigtes Spin-off ins Haus. Der Ableger zu „The Boys“ hört auf den Namen „Gen V“ und jetzt gibt es den ersten richtigen Teaser-Trailer dazu. Viel Spaß.

Wir wissen: In „The Boys“ gibt es (neben anderen Akteuren) den Megakonzern Vought, dessen lebendige Produkte Superhelden sind, gegen welche die titelgebenden The Boys unter ihrem Anführer Butcher kämpfen. Denn jeder der Rächer hat mit den soziopathischen Kostümdeppen und ihren übermenschlichen Kräften noch eine Rechnung offen, hat Menschen und/oder Karrieren an sie verloren. Ein gnadenloser Kampf gegen die „Supes“, der das Publikum begeistert.

In der Handlung von „Gen V“ stehen hingegen Nachwuchshelden im Fokus:

An der berüchtigten Godolkin-Universität erhält die nächste Generation potentieller Superhelden ihrer Ausbildung. Unter ihnen Marie Moreau (Jaz Sinclair) und deren Kommilitonen. Auf der Universität werden ihre physischen Fähigkeiten ebenso bis an die Grenzen gebracht, wie ihr moralisches Urteilsvermögen. Dabei wetteifern die Junior-Supes miteinander um elitäre Abschlüsse. Doch dann gelangen die finsteren Machenschaften der Uni ans Licht – und die Studenten müssen sich entscheiden, wo sie stehen …

Neben Jaz Sinclair gehören auch Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, Asa Germann sowie Shelley Conn, Derek Luh und London Thor zur Besetzung. Zudem sollen bekannte Charaktere aus „The Boys“ auch bei „Gen V“ Gastauftritte feiern. Apropos „The Boys“: Laut einem Bericht von „PC Games“ steht derzeit noch nicht fest, wann Staffel vier der Hauptserie zu sehen sein wird. Über Twitter meldete sich Showrunner Eric Kripke zu Wort, betonte demnach, dass es von dem derzeit laufenden Hollywood-Streik abhängig sein dürfte, wann die neuen Folgen bei Prime starten.

Hier gilt:

Der Streik könnte theoretisch noch Monate so weitergehen – damit wäre eine Ausstrahlung der vierten Staffel von „The Boys“ für 2023 vom Tisch. Die ersten Folgen von „Gen V“ erscheinen hingegen bei Amazon Prime schon zeitnäher: Am 29. September 2023 soll es so weit sein, drei Folgen erhalten wir direkt, der Rest soll dann im Wochentakt folgen. Insgesamt wird es acht Folgen geben, die letzte erscheint also am 3. November 2023.

