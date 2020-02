Autor: Erik Rössler

Gemini Man – Film-Kritik– Fan-Liebling und Hollywood-Star Will Smith kehrt nun mit seinem neuen Action-Blockmuster „Gemini Man“ auf DVD und Blu-ray in euren Wohnzimmern ein. Inszeniert wurde der Streifen von Ang Lee („Hulk“, „Tiger and Dragon“) und entpuppt sich als fulminanter Science-Fiction-Thriller, der absolut das Zeug zum Genrehit hat. In „Gemini Man“ geht es um Elite-Auftragskiller Henry Brogan.

Der sieht sich plötzlich selbst im Zentrum der Verfolgung durch einen mysteriösen jungen Agenten, der scheinbar jeden einzelnen seiner Schritte vorhersehen kann. Wenn der scheinbar unfehlbare Auftragskiller seinem jüngeren, aber nicht weniger zielsicheren Ich gegenübersteht, ist dies der Beginn eines gnadenlosen Duells – bei dem es nur einen Überlebenden geben kann.

Euch erwartet in „Gemini Man“ ein wilder Mix aus spektakulären Verfolgungsjagden, waghalsigen Stunts sowie satter Action. Das alles mit beeindrucken Visual Effects, weshalb es durchaus sinnig ist, diesen fesselnden Science-Fiction-Thriller im Heimkino in 3D oder 4K zu sehen, damit ihr die volle Effektbreitseite genießen könnt. Generell ist es ein überaus spannender und temporeicher Film, in dem Will Smith in der Hauptrolle im Fokus steht – und das in einer coolen Doppelrolle.

Dank der De-aging VFX-Technologie wird sein zweites Ich auf Anfang 20 getrimmt – und das schaut beeindruckend authentisch aus. Außer ihm gehören unter anderen auch Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead und Benedict Wong zum Cast. Wer Lust nach einem ereignisreichen Filmabend für das Heimkino verspürt, ist bei „Gemini Man“ bestens aufgehoben. Ein überaus unterhaltsamer Actioner im Science-Fiction-Thriller-Gewand mit einem überzeugenden Will Smith!

Gemini Man (Paramount Pictures) – VÖ: 13. Feb. 20