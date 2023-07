Geistervilla: Deutscher Trailer zu Disneys Horrorkomödie – Am Ende des Monats gibt es fröhlichen Geisterspaß in den Kinos zu sehen. Bei „Geistervilla“ handelt es sich um die Neuauflage von Disneys Horrorkomödie „Die Geistervilla“ aus dem Jahre 2003 mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Damals wie heute geht es in ein Spukhaus, in dem Geister ihr Unwesen treiben.

Wie auch das Original basiert auch die Neuauflage auf der Gruselattraktion „The Haunted Mansion“, die in den Disney-Themenparks zu finden ist. Zum Remake gibt es nun auch einen neuen deutschen Trailer. Inszeniert wird die Horrorkomödie von Regisseur Justin Simien, der auf einen starken Cast zurückgreifen kann.

Starbesetzter Gruselspaß

So stehen für „Geistervilla“ unter anderem LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy sowie Jamie Lee Curtis und Jared Leto vor der Kamera. „Geistervilla“ erzählt von der alleinerziehenden Gabbie. Um ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, zieht sie mit ihrem neunjährigen Sohn Travis in eine verwunschene Villa in New Orleans.

Dort soll ihr neues Leben beginnen, doch schon bald merken sie, dass dort etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn es spukt in der Villa, woraufhin sich Gabbie an den örtlichen Priester Kent wendet. Er willigt ein zu helfen und holt sich Verstärkung ins Boot. Zum illustren Geisterjäger-Team zählen Wissenschaftler Ben, das Medium Harriet sowie Historiker Bruche. Zusammen wollen sie die Villa von den bösen Geistern befreien.

Doch das ist einfacher gesagt als getan und das Vorhaben der bunt zusammengewürfelten Truppe läuft nicht unbedingt sofort sauber nach Plan. Mit „Geistervilla“ sorgt Disney in diesem Jahr für Horror-Spaß im Kino. Doch ob das Remake mit dem Original von damals mithalten kann, wird man erst am 27. Juli 2023 beantworten können, wenn die Geister-Gaudi in den deutschen Kinos startet.